Динамо – Колос. Стартовые составы команд. Фран Соль – на острие атаки

Поединок пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский» 3 марта в 19:30

  • 03.03.2020 18:55
  • 3010 просмотров
  • 11 комментариев
Динамо – Колос. Стартовые составы команд. Фран Соль – на острие атаки
© YouTube

Во вторник, 3 марта, пройдет матч 21-го тура чемпионата Украины, в котором «Динамо» будет принимать «Колос» из Ковалевки.

Поединок пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский», арбитр Виталий Романов даст стартовый свисток в 19:30.

Стали известны стартовые составы команд

«Динамо»: Бойко, Попов, Кадири, Соль, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Караваев, Шабанов, Кендзера, Дуэлунд.

Запас: Бущан, Пиварич, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цитаишвили, Русин.

«Колос»: Волынец, Ефремов, Гавриш (К), Петров, Емец, Богданов, Ореховский, Задойя, Ильин, Вильхамссон, Лысенко.

Запас: Яшков, Парамонов, Черноморец, Бондаренко, Морозко, Кожушко, Милько.

Sport.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 03.03.2020 19:58
    0
    grifon, 03.03.2020 19:26
    чувак, тобі вже час нік змінювати. А то щось останнім часом на Динамо почав гнати
    Це ти мені говориш? Чувак, коли ти ще під стіл пішки ходив, я вже на трибуні Республіканського ( Олімпійського) дивився як Динамо в ЛЧ виносило Барселону 3-0
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 03.03.2020 19:33
    0
    по составу-команда уровня плейоффа ЛЕ по игре-уровень второй 6-ки-этоДК
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 03.03.2020 19:31
    0
    селяне поборяться-есои выигрывают-то в первой 6-ке будут и в плейофф на еврокубки
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 03.03.2020 19:30
    0
    А я жду сенсацию сегодня, надеюсь она будет...победа киевлян
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 03.03.2020 19:26
    0
    чувак, тобі вже час нік змінювати. А то щось останнім часом на Динамо почав гнати
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 03.03.2020 19:25
    0
    ihor7003, 03.03.2020 19:21
    Ооо Караваев слева в обороне!!!!!! Слов нет........
    У Лесика скоро Бущан в нападении играть будет. Я уже ничему не удивлюсь
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.03.2020 19:21
    +3
    © УАФ– М а ф і я! , 03.03.2020 19:18
    Сегодня Динамо таки вымучает победу. Шлимазл губастенький будет доволен
    будет слюнями исходить, какая молодая команда, как она строится 2-3 года, как оно тренеру доверяет... тьфу, противно уже
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.03.2020 19:21
    0
    Ооо Караваев слева в обороне!!!!!! Слов нет........
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 03.03.2020 19:18
    0
    Сегодня Динамо таки вымучает победу. Шлимазл губастенький будет доволен
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 03.03.2020 19:05
    +3
    Владимир Ключка, 03.03.2020 19:00
    пиварич сука почему не играет.. вы там тренера что и впрям дебилы
    Полностью согласен!!! Пиварич на сборах показал больше других, что он достоин играть в основном составе!!!
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 03.03.2020 19:00
    +6
    пиварич сука почему не играет.. вы там тренера что и впрям дебилы
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 03.03.2020 19:00
    +6
    пиварич сука почему не играет.. вы там тренера что и впрям дебилы
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.03.2020 19:21
    +3
    © УАФ– М а ф і я! , 03.03.2020 19:18
    Сегодня Динамо таки вымучает победу. Шлимазл губастенький будет доволен
    будет слюнями исходить, какая молодая команда, как она строится 2-3 года, как оно тренеру доверяет... тьфу, противно уже
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 03.03.2020 19:05
    +3
    Владимир Ключка, 03.03.2020 19:00
    пиварич сука почему не играет.. вы там тренера что и впрям дебилы
    Полностью согласен!!! Пиварич на сборах показал больше других, что он достоин играть в основном составе!!!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 03.03.2020 19:58
    0
    grifon, 03.03.2020 19:26
    чувак, тобі вже час нік змінювати. А то щось останнім часом на Динамо почав гнати
    Це ти мені говориш? Чувак, коли ти ще під стіл пішки ходив, я вже на трибуні Республіканського ( Олімпійського) дивився як Динамо в ЛЧ виносило Барселону 3-0
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 03.03.2020 19:33
    0
    по составу-команда уровня плейоффа ЛЕ по игре-уровень второй 6-ки-этоДК
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 03.03.2020 19:31
    0
    селяне поборяться-есои выигрывают-то в первой 6-ке будут и в плейофф на еврокубки
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 03.03.2020 19:30
    0
    А я жду сенсацию сегодня, надеюсь она будет...победа киевлян
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 03.03.2020 19:26
    0
    чувак, тобі вже час нік змінювати. А то щось останнім часом на Динамо почав гнати
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 03.03.2020 19:25
    0
    ihor7003, 03.03.2020 19:21
    Ооо Караваев слева в обороне!!!!!! Слов нет........
    У Лесика скоро Бущан в нападении играть будет. Я уже ничему не удивлюсь
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.03.2020 19:21
    0
    Ооо Караваев слева в обороне!!!!!! Слов нет........
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 03.03.2020 19:18
    0
    Сегодня Динамо таки вымучает победу. Шлимазл губастенький будет доволен
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности