Динамо – Колос. Стартовые составы команд. Фран Соль – на острие атаки

Во вторник, 3 марта, пройдет матч 21-го тура чемпионата Украины, в котором «Динамо» будет принимать «Колос» из Ковалевки.
Поединок пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский», арбитр Виталий Романов даст стартовый свисток в 19:30.
Стали известны стартовые составы команд
«Динамо»: Бойко, Попов, Кадири, Соль, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Караваев, Шабанов, Кендзера, Дуэлунд.
Запас: Бущан, Пиварич, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цитаишвили, Русин.
«Колос»: Волынец, Ефремов, Гавриш (К), Петров, Емец, Богданов, Ореховский, Задойя, Ильин, Вильхамссон, Лысенко.
Запас: Яшков, Парамонов, Черноморец, Бондаренко, Морозко, Кожушко, Милько.
Sport.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник — Sport.ua
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