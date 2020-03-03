Жозе МОУРИНЬО: «Глобальных изменений состава Тоттенхэма летом не будет»

Португальский специалист высказался о трансферной кампании

  • 03.03.2020 18:43
  • 373 просмотра
  • 1 комментарий
Жозе МОУРИНЬО: «Глобальных изменений состава Тоттенхэма летом не будет»
© ФК Тоттенхэм. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо заявил, что летом не стоит ожидать от клуба масштабных трансферов.

«Больших изменений в составе не будет. С каждым годом усиливать состав становится все сложнее, поэтому я не думаю о глобальной перестройке. Но, безусловно, нам необходимо усиление», - сказал Моуриньо.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет подписать Смоллинга.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    bzzzzz
      bzzzzz, 03.03.2020 20:02
    0
    как же он бесит... усиление ему надо ? Развести клуб на бобло и купить бревен за сотню лямов, при этом потом ставить автобус против команд, которые стоят в два раза меньше
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 03.03.2020 20:02
    0
    как же он бесит... усиление ему надо ? Развести клуб на бобло и купить бревен за сотню лямов, при этом потом ставить автобус против команд, которые стоят в два раза меньше
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности