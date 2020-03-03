Жозе МОУРИНЬО: «Глобальных изменений состава Тоттенхэма летом не будет»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо заявил, что летом не стоит ожидать от клуба масштабных трансферов.

«Больших изменений в составе не будет. С каждым годом усиливать состав становится все сложнее, поэтому я не думаю о глобальной перестройке. Но, безусловно, нам необходимо усиление», - сказал Моуриньо.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет подписать Смоллинга.