Катерина Бондаренко – Сара Соррибес-Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 3 марта, украинка Катерина Бондаренко (№404 WTA) начнет борьбу в одиночном разряде на турнире международной серии в Монтеррее.



В матче первого круга Катерина сразится против Сары Соррибес-Тормо из Испании (№79 WTA).



Встреча состоится вторым запуском на первом корте после матча Дэвис - Подороска. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.





Ранее девушки встречались дважды, украинка выиграла оба матча.



В следующем раунде победительница матча сразится против Ребекки Петерсон (№45 WTA) из Швеции, которая обыграла в первом круге еще одну украинка Катерину Козлову.

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