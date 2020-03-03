Катерина Бондаренко – Сара Соррибес-Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 3 марта, украинка Катерина Бондаренко (№404 WTA) начнет борьбу в одиночном разряде на турнире международной серии в Монтеррее.
В матче первого круга Катерина сразится против Сары Соррибес-Тормо из Испании (№79 WTA).
Встреча состоится вторым запуском на первом корте после матча Дэвис - Подороска. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались дважды, украинка выиграла оба матча.
В следующем раунде победительница матча сразится против Ребекки Петерсон (№45 WTA) из Швеции, которая обыграла в первом круге еще одну украинка Катерину Козлову.
Источник — Sport.ua
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