В среду 4 марта, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют донецкий «Олимпик» и черниговская «Десна».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского и судить ее будет арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский. Начало матча в 17:00.

«Олимпик» – «Десна». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Олимпик» – «Десна», за которой можно следить здесь.