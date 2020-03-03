Элина Свитолина – Данка Ковинич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 3 марта, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) начнет борьбу в одиночном разряде на турнире международной серии в Монтеррее.
В матче первого круга украинка сразится против Данки Ковинич из Черногории (№88 WTA).
Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после матча ATP. Ориентировочное время начала матча – не ранее 22:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались трижды, на счету украинки две победы.
В следующем раунде победительница матча сразится против Ольги Говорцовой из Беларуси (№142 WTA).
Ранее Свитолина вышла в парный четвертьфинал.
Источник — Sport.ua
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