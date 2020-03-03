Элина Свитолина – Данка Ковинич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Мексике

  • 03.03.2020 18:26
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Элина Свитолина – Данка Ковинич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Во вторник, 3 марта, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) начнет борьбу в одиночном разряде на турнире международной серии в Монтеррее.
 
В матче первого круга украинка сразится против Данки Ковинич из Черногории (№88 WTA).
 
Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после матча ATP. Ориентировочное время начала матча – не ранее 22:30 по Киеву.

 
Ранее девушки встречались трижды, на счету украинки две победы.
 
В следующем раунде победительница матча сразится против Ольги Говорцовой из Беларуси (№142 WTA).

Ранее Свитолина вышла в парный четвертьфинал.

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Источник — Sport.ua

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