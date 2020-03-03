Атлетик Бильбао хочет подписать Игуаина

Аргентинский нападающий может перебраться в баскский клуб

  • 03.03.2020 17:45
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Атлетик Бильбао хочет подписать Игуаина
© Bleacher Report. Гонсало Игуаин

«Атлетик» Бильбао намерен усилить свой состав форвардом «Ювентуса» Гонсало Игуаином.

Как отмечает испанская пресса, дед Игуаина является баском, поэтому футболист может стать игроком клуба из Бильбао. Напомним, что в составе «Атлетика» играют только баски.

Контракт Игуаина с «Ювентусом» истекает летом 2021 года.

В этом сезоне на счету 32-летнего футболиста 33 матча за «Ювентус», забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет купить форварда «Ман Сити» Габриэля Жезуса.

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Источник — Marca

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