ТАТУЛЯН: «Уровень судейства УПЛ ушел на 10 лет назад из-за Коллины и Лучи»

Экс-арбитр ФИФА критикует процесс внедрения VAR в украинском чемпионате

  • 03.03.2020 17:21
  • 893 просмотра
  • 3 комментария
ТАТУЛЯН: «Уровень судейства УПЛ ушел на 10 лет назад из-за Коллины и Лучи»
© ФК Динамо Киев. Сергей Татулян

Бывший вице-президент Федерации футбола Украины, экс-арбитр ФИФА Сергей Татулян поделился своим видением ситуации в судейском корпусе чемпионата Украины:

«С приходом на руководящие посты в ФФУ Пьерлуиджи Коллины и Лучано Лучи уровень судейского корпуса ушел на 10 лет назад! А все потому что была нарушена система подготовки судей. Нет теперь Ассоциации футбольных арбитров, которую итальянцы почему-то решили ликвидировать. Нет людей, которые ездят по областным центрам Украины и наблюдают за молодыми рефери.

А ведь арбитра и ассистента арбитра можно найти где угодно – в любом поселке, селе или деревне. Так, как это делалось раньше, когда дважды в год проводились сборы молодых судей. После таких сборов рефери сначала два года судил матчи с участием коллективов физкультуры, затем два-три года вторую лигу, еще два-три – первую, и лишь после этого, при отсутствии замечаний, попадал в высшую лигу.

Пройдя такой серьезный путь, на который могло понадобиться как минимум шесть лет, человек становился полноправным арбитром. А сейчас, увы, все по-другому: стоит тому или другому молодому рефери всего год-два посудить – и он уже ассистент либо арбитр Премьер-лиги! Такой подход считаю в корне неправильным и даже пагубным. В данном случае не могу не вспомнить известную поговорку: «Чем больше выдержано вино, тем он лучше и ценнее».

Что касается системы VAR. Если ее ввели в украинском футболе, то наши рефери не должны думать о том, что большую половину матча нужно находиться возле телевизора. Как будто телевизор должен заменить живого человека. Вот и получается, что на поле их вроде как нет. Лично я посоветовал бы Лучано Лучи ввести другое новшество: к висящим за спиной арбитров балончикам со спреем повесить еще и айпады! В таком случае вовсе не нужно выбегать к телевизору, а всего лишь прямо на поле взять в руки айпад и посмотреть эпизод во всех ракурсах. Этот способ с учетом Wi-fi обойдется УАФ во много раз дешевле, чем система видеопомощи».

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Источник — UA-Football

(2 голоса)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 03.03.2020 18:25
    0
    Да конечно, что вы гады творили с 92 по нулевые.Продавалось всё и все.Динамо тотально контролировало арбитров.А в первой и второй лиге то вообще.Кто что хотел тот и делал результат и место.
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    joystick2018
      joystick2018, 03.03.2020 18:08
    +1
    ну конечно! то, что раньше "делали результат" за деньги - теперь оказывается это не получается. ВАР фактически ликвидировал эту опцию. а вот в те времена было раздольище!
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    rugby1970
    online
      rugby1970, 03.03.2020 17:35
    +1
    А Татулян - прав...
    Ссылка
    joystick2018
    online
      joystick2018, 03.03.2020 18:08
    +1
    ну конечно! то, что раньше "делали результат" за деньги - теперь оказывается это не получается. ВАР фактически ликвидировал эту опцию. а вот в те времена было раздольище!
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 03.03.2020 17:35
    +1
    А Татулян - прав...
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 03.03.2020 18:25
    0
    Да конечно, что вы гады творили с 92 по нулевые.Продавалось всё и все.Динамо тотально контролировало арбитров.А в первой и второй лиге то вообще.Кто что хотел тот и делал результат и место.
    Ссылка
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