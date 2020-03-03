ТАТУЛЯН: «Уровень судейства УПЛ ушел на 10 лет назад из-за Коллины и Лучи»

Бывший вице-президент Федерации футбола Украины, экс-арбитр ФИФА Сергей Татулян поделился своим видением ситуации в судейском корпусе чемпионата Украины:

«С приходом на руководящие посты в ФФУ Пьерлуиджи Коллины и Лучано Лучи уровень судейского корпуса ушел на 10 лет назад! А все потому что была нарушена система подготовки судей. Нет теперь Ассоциации футбольных арбитров, которую итальянцы почему-то решили ликвидировать. Нет людей, которые ездят по областным центрам Украины и наблюдают за молодыми рефери.

А ведь арбитра и ассистента арбитра можно найти где угодно – в любом поселке, селе или деревне. Так, как это делалось раньше, когда дважды в год проводились сборы молодых судей. После таких сборов рефери сначала два года судил матчи с участием коллективов физкультуры, затем два-три года вторую лигу, еще два-три – первую, и лишь после этого, при отсутствии замечаний, попадал в высшую лигу.

Пройдя такой серьезный путь, на который могло понадобиться как минимум шесть лет, человек становился полноправным арбитром. А сейчас, увы, все по-другому: стоит тому или другому молодому рефери всего год-два посудить – и он уже ассистент либо арбитр Премьер-лиги! Такой подход считаю в корне неправильным и даже пагубным. В данном случае не могу не вспомнить известную поговорку: «Чем больше выдержано вино, тем он лучше и ценнее».

Что касается системы VAR. Если ее ввели в украинском футболе, то наши рефери не должны думать о том, что большую половину матча нужно находиться возле телевизора. Как будто телевизор должен заменить живого человека. Вот и получается, что на поле их вроде как нет. Лично я посоветовал бы Лучано Лучи ввести другое новшество: к висящим за спиной арбитров балончикам со спреем повесить еще и айпады! В таком случае вовсе не нужно выбегать к телевизору, а всего лишь прямо на поле взять в руки айпад и посмотреть эпизод во всех ракурсах. Этот способ с учетом Wi-fi обойдется УАФ во много раз дешевле, чем система видеопомощи».