Жеребьевка Лиги наций. Где и когда смотреть онлайн трансляцию

Сегодня в столице Нидерландов – Амстердаме состоится жеребьевка второго розыгрыша Лиги наций. 55 европейских сборных, разделенных на четыре лиги, узнают соперников.

Сборная Украины в Лиге A будет «сеяться» с третьей корзины. Команда получит по одному сопернику из оставшихся корзин.

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария.

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия.

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция.

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия.

Больше о жеребьевке здесь.

Победители групп сыграют в решающей части турнира в борьбе за трофей. Команды, которые займут последние места в группах, отправятся в Дивизион B.

Жеребьевка начнется в 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире процедуру жеребьевки покажет телеканал «Футбол 1».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги наций 2020/21