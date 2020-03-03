Жеребьевка Лиги наций. Где и когда смотреть онлайн трансляцию

Во вторник, 3 марта, состоится жеребьевка второго розыгрыша Лиги наций

  • 03.03.2020 16:42
  • 718 просмотров
  • 2 комментария
Жеребьевка Лиги наций. Где и когда смотреть онлайн трансляцию
© uefa.com

Сегодня в столице Нидерландов – Амстердаме состоится жеребьевка второго розыгрыша Лиги наций. 55 европейских сборных, разделенных на четыре лиги, узнают соперников.

Сборная Украины в Лиге A будет «сеяться» с третьей корзины. Команда получит по одному сопернику из оставшихся корзин.

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария.

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия.

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция.

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия.

Больше о жеребьевке здесь.

Победители групп сыграют в решающей части турнира в борьбе за трофей. Команды, которые займут последние места в группах, отправятся в Дивизион B.

Жеребьевка начнется в 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире процедуру жеребьевки покажет телеканал «Футбол 1».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги наций 2020/21

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Источник — Sport.ua

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      8. Испания
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      9. Хорватия
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      10. Польша
    • 6.69% (19)
      11. Германия
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Комментарии
    Алексей Тихонов
    online
      Алексей Тихонов, 03.03.2020 16:59
    0
    Англія - Франція - Україна - Німеччина
    Ссылка
    Виталик Боднарюк
    online
      Виталик Боднарюк, 03.03.2020 16:53
    0
    ШВЕЙЦАРІЯ - ІТАЛІЯ - УКРАЇНА - ІСЛАНДІЯ!
    Ссылка
    Алексей Тихонов
    online
      Алексей Тихонов, 03.03.2020 16:59
    0
    Англія - Франція - Україна - Німеччина
    Ссылка
    Виталик Боднарюк
    online
      Виталик Боднарюк, 03.03.2020 16:53
    0
    ШВЕЙЦАРІЯ - ІТАЛІЯ - УКРАЇНА - ІСЛАНДІЯ!
    Ссылка
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