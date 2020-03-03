Жеребьевка Лиги наций. Где и когда смотреть онлайн трансляцию

Сегодня в столице Нидерландов – Амстердаме состоится жеребьевка второго розыгрыша Лиги наций. 55 европейских сборных, разделенных на четыре лиги, узнают соперников.
Сборная Украины в Лиге A будет «сеяться» с третьей корзины. Команда получит по одному сопернику из оставшихся корзин.
Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария.
Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия.
Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция.
Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия.
Больше о жеребьевке здесь.
Победители групп сыграют в решающей части турнира в борьбе за трофей. Команды, которые займут последние места в группах, отправятся в Дивизион B.
Жеребьевка начнется в 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире процедуру жеребьевки покажет телеканал «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги наций 2020/21
Источник — Sport.ua
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