Во вторник, третье марта в рамках четвертьфинала Кубка Германии «Шальке» сыграет с «Баварией». Поединок состоится в Гельзенкирхене на стадионе «Велтинс Арена». Начало матча в 21:45 по Киеву.
«Шальке» – «Бавария». Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
В прямом эфире матча покажет телеканал Sky Sports.
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Источник — Sport.ua
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