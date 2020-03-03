Интер нашел замену Лаутаро Мартинесу в Аталанте

«Интер» ищет футболистов, которые могут заменить нападающего Лаутаро Мартинеса.

Скорее всего, аргентинский форвард этим летом покинет Милан и переберется в «Барселону».

Как сообщает Calciomercato, приоритетным кандидатом на замену Мартинесу является нападающий «Аталанты» Дуван Сапата. За 28-летнего футболиста «нерадзурри» придется заплатить около 50 миллионов евро.

Сапата играет «Аталанту» с лета 2018 года. В этом сезоне он сыграл 18 матчей за клуб, забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач.