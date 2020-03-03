Александр СЕВИДОВ: «Динамо безобразно сыграло в защите»

Специалист раскритиковал центральных защитников киевского клуба в матче с «Днепром-1» (1:3)

  • 03.03.2020 13:43
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Александр СЕВИДОВ: «Динамо безобразно сыграло в защите»
© ТК Футбол. Александр Севидов

Известный украинский тренер Александр Севидов жестко раскритиковал игру киевского «Динамо» в обороне в поединке 20-го тура УПЛ против «Днепра-1» (1:3).

«Динамо» сыграло в защите безобразно, особенно это касается центральной пары Шабанов и Попов. Два гола были забиты по центру из их зоны, и третий по центру с выходом Супряги один на один. При такой невыразительной игре для динамовцев ничейный результат были бы хорошим исходом, да и для днепрян также, но счастье свалилось неожиданно. Ведь не скажешь, что были сильнее. Ведь за полтора тайма, играя в большинстве, хозяева почти ничего не создали у ворот киевлян», — отметил Севидов.

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Источник — UA-Football

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