Старриджем интересуются Астон Вилла и Интер Майами

30-летним экс-игроком «Трабзонспора» Даниэлем Старрджем интересуются «Астон Вилла» и «Интер» Майами.

Ранее футболист разорвал контракт с «Трабзонспором» и был отстранен от футбола до лета 2020-го года за незаконное использование информации с целью ставок.

В текущем сезоне Старридж провел за «Трабзонспор» 16 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €10 миллионов.