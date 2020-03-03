Старриджем интересуются Астон Вилла и Интер Майами

30-летним экс-игроком «Трабзонспора» Даниэлем Старрджем интересуются «Астон Вилла» и «Интер» Майами.
Ранее футболист разорвал контракт с «Трабзонспором» и был отстранен от футбола до лета 2020-го года за незаконное использование информации с целью ставок.
В текущем сезоне Старридж провел за «Трабзонспор» 16 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €10 миллионов.
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Источник — The Sun
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