Старриджем интересуются Астон Вилла и Интер Майами

Английский игрок отстранен от футбола до июня 2020-го года

  • 03.03.2020 12:24
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Старриджем интересуются Астон Вилла и Интер Майами
© ФК Трабзонспор. Даниэль Старридж

30-летним экс-игроком «Трабзонспора» Даниэлем Старрджем интересуются «Астон Вилла» и «Интер» Майами.

Ранее футболист разорвал контракт с «Трабзонспором» и был отстранен от футбола до лета 2020-го года за незаконное использование информации с целью ставок.

В текущем сезоне Старридж провел за «Трабзонспор» 16 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €10 миллионов.

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Источник — The Sun

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