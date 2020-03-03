Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Мог вернуться в Кортрейк, но хотел остаться в Украине»

Украинский футболист объяснил, почему решил перейти в черниговскую «Десну»

  • 03.03.2020 11:52
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Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Мог вернуться в Кортрейк, но хотел остаться в Украине»
© ФК Десна. Андрей Тотовицкий (справа)

27-летний украинский полузащитник Андрей Тотовицкий рассказал, почему решил продолжить карьеру в черниговской «Десне».

«До того, как агент позвонил с предложением перейти в черниговский клуб, была возможность, например, вернуться в «Кортрейк». Но я хотел остаться в Украине и получить, наконец, стабильную игровую практику. Поэтому благодарен «Десне», что здесь поверили в меня и дали возможность играть. Приятно было, когда позвонил лично Александр Рябоконь. После такой встречи в клубе, хорошего приема, я доволен, что сделал правильный выбор.

Мне-то нравится бельгийский чемпионат. Когда я там был, мне очень нравилось там играть — нет такой силовой борьбы, больше комбинационного футбола. Но у меня жена беременна вторым ребенком, поэтому пока предпочел играть за команду на родине, которая борется за медали и еврокубки, чем ехать за границу без таких амбициозных турнирных задач», — рассказал Тотовицкий.

Тотовицкий перешел «Десну» из донецкого «Шахтера» зимой 2020-го года.

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Источник — Sportarena

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