ГАСПЕРИНИ: «Аталанта не может бороться за Скудетто, цель - топ-4 и ЛЧ»

В матче минувшего тура чемпионата Италии «Аталанта» продолжила обновлять рекорды результативности, забив «Лечче» 7 мячей. Команда Руслана Малиновского пока удерживается в топ-4, но о большем тренер Джан Пьеро Гасперини пока не думает.

«Аталанта» сейчас не может бороться за Скудетто. Мы проигрываем много матчей, часто теряем очки. Пока мы ориентируемся на 70 очков на финише, а для чемпионства нужно более 90 пунктов».

«Наша цель - сохранить место в топ-4, выйти в Лигу чемпионов. Пока мы 4-е, у нас есть небольшой перевес над соперниками. Те же, кто борется за титул, намного стабильнее нас», - считает Гасперини.

В разгроме «Лечче» удалось поучаствовать и Малиновскому.