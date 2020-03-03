ГАСПЕРИНИ: «Аталанта не может бороться за Скудетто, цель - топ-4 и ЛЧ»

Наставник намерен вернуть команду в Лигу чемпионов

  • 03.03.2020 11:13
  • 1001 просмотр
  • 1 комментарий
ГАСПЕРИНИ: «Аталанта не может бороться за Скудетто, цель - топ-4 и ЛЧ»
© twitter.com/Atalanta_BC

В матче минувшего тура чемпионата Италии «Аталанта» продолжила обновлять рекорды результативности, забив «Лечче» 7 мячей. Команда Руслана Малиновского пока удерживается в топ-4, но о большем тренер Джан Пьеро Гасперини пока не думает.

«Аталанта» сейчас не может бороться за Скудетто. Мы проигрываем много матчей, часто теряем очки. Пока мы ориентируемся на 70 очков на финише, а для чемпионства нужно более 90 пунктов».

«Наша цель - сохранить место в топ-4, выйти в Лигу чемпионов. Пока мы 4-е, у нас есть небольшой перевес над соперниками. Те же, кто борется за титул, намного стабильнее нас», - считает Гасперини.

В разгроме «Лечче» удалось поучаствовать и Малиновскому.

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Источник — Football-Italia

(2 голоса)

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Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 03.03.2020 11:47
    0
    "Мы проигрываем много матчей, часто теряем очки." это точно про Аталанту ??? Последние матчи выносят всех только так...
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 03.03.2020 11:47
    0
    "Мы проигрываем много матчей, часто теряем очки." это точно про Аталанту ??? Последние матчи выносят всех только так...
    Ссылка
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