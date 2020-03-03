Александр ПРИЗЕТКО: «Никто не боится играть против Динамо»

«Заря», «Десна» и «Александрия» попьют крови у киевской команды, уверен специалист

  • 03.03.2020 09:26
  • 1231 просмотр
  • 1 комментарий
Александр ПРИЗЕТКО: «Никто не боится играть против Динамо»
© ФК Металлист 1925. Александр Призетко

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко поделился ожиданиями от выступлений киевской команды во второй части чемпионата.

— С тем как «Динамо» начало вторую часть чемпионата, у вас есть опасения, что киевляне могут не попасть на пьедестал?
— К сожалению, да. Сейчас определится первая шестерка, и там пойдут матчи куда сложнее теперешних. В первом поединке после зимнего перерыва, с «Ворсклой», киевлянам улыбнулась фортуна, а потом было поражение от «Днепра-1», которое нельзя назвать случайным. Заметил такую вещь, что против «Динамо» сейчас не боится играть никто. Уверен, что «Заря», «Десна» и «Александрия» еще попьют крови у своего более авторитетного оппонента.  

— В чем причины таких результатов команды Алексея Михайличенко?
— Что видно со стороны, так это недостаточное индивидуальное мастерство футболистов. Киевляне действуют неплохо, когда у них есть пространство, но если «Динамо» сталкивается с массированной обороной, то у команды возникают большие проблемы. На сегодняшний день только Цыганков и Вербич могут решить судьбу встречи за счет исполнительского мастерства. Но это может выручить в одной игре, где-то в другой, а вот на протяжении всего сезона этого очень мало.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.03.2020 10:51
    0
    Никто не боится играть с Шахтером. Предпоследняя команда обыграла.
    Десна могла.
    Никто не боится играть в футбол. 2020 год.
    Прекращайте жить СССром
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.03.2020 10:51
    0
    Никто не боится играть с Шахтером. Предпоследняя команда обыграла.
    Десна могла.
    Никто не боится играть в футбол. 2020 год.
    Прекращайте жить СССром
    Ссылка
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