Александр ПРИЗЕТКО: «Никто не боится играть против Динамо»

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко поделился ожиданиями от выступлений киевской команды во второй части чемпионата.

— С тем как «Динамо» начало вторую часть чемпионата, у вас есть опасения, что киевляне могут не попасть на пьедестал?

— К сожалению, да. Сейчас определится первая шестерка, и там пойдут матчи куда сложнее теперешних. В первом поединке после зимнего перерыва, с «Ворсклой», киевлянам улыбнулась фортуна, а потом было поражение от «Днепра-1», которое нельзя назвать случайным. Заметил такую вещь, что против «Динамо» сейчас не боится играть никто. Уверен, что «Заря», «Десна» и «Александрия» еще попьют крови у своего более авторитетного оппонента.

— В чем причины таких результатов команды Алексея Михайличенко?

— Что видно со стороны, так это недостаточное индивидуальное мастерство футболистов. Киевляне действуют неплохо, когда у них есть пространство, но если «Динамо» сталкивается с массированной обороной, то у команды возникают большие проблемы. На сегодняшний день только Цыганков и Вербич могут решить судьбу встречи за счет исполнительского мастерства. Но это может выручить в одной игре, где-то в другой, а вот на протяжении всего сезона этого очень мало.