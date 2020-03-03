В среду, 4-го марта, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины, в котором донецкий «Шахтер» будет принимать «Днепр-1».
Поединок пройдет в Харькове на ОСК «Металлист», арбитр из Киевской области Сергей Бойко даст стартовый свисток в 19:00.
«Шахтер» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу в Харькове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Днепр-1».
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Источник — Sport.ua
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