В среду, 4-го марта, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины, в котором донецкий «Шахтер» будет принимать «Днепр-1».

Поединок пройдет в Харькове на ОСК «Металлист», арбитр из Киевской области Сергей Бойко даст стартовый свисток в 19:00.

«Шахтер» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Харькове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Днепр-1».