Динамо – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 3-го марта, состоится матч двадцать первого тура чемпионата Украины, в котором «Динамо» будет принимать «Колос» из с. Ковалевка.
Поединок пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский», арбитр Виталий Романов даст стартовый свисток в 19:30.
Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Колос», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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