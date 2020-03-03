Динамо – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 3-го марта, состоится матч двадцать первого тура чемпионата Украины, в котором «Динамо» будет принимать «Колос» из с. Ковалевка.

Поединок пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский», арбитр Виталий Романов даст стартовый свисток в 19:30.

Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Колос», за которой можно следить здесь.