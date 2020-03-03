ВИЛЬХАМССОН: «В матчах с Шахтером и Динамо нужна нордическая ментальность»

Исландский форвард «Колоса» Арни Вильхамссон поделился мнением о матчах с «Динамо» и «Шахтером».

«У нас сейчас положительные эмоции – две победы над хорошими соперниками. После зимней паузы мы выглядим неплохо. Моя физическая форма еще не 100%, но мы понемногу набираем

Сейчас будем готовиться к «Динамо» и «Шахтеру». В этих матчах нам нужна нордическая ментальность, я бы сказал, настоящая исландская», - сказал Вильхамссон.

Матч «Динамо» - «Колос» состоится 3 марта в Киеве. Начало в 19:30.