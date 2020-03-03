БАРТОМЕУ о поражении Реалу: «Чемпионат продолжается. Еще много матчей»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:2) в матче 26-го тура испанской Примеры.
«Чемпионат продолжается. Еще много матчей. Болельщики все понимают, они знают, что это не конец», - сказал Бартомеу.
После этого тура «Реал» опережает «Барселону» на одно очко в турнирной таблице чемпионата.
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Источник — As.com
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