Рой КИН: «Фернандешу не потребовалось много времени на адаптацию»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» доволен новичком клуба

  • 03.03.2020 04:16
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Рой КИН: «Фернандешу не потребовалось много времени на адаптацию»
© Sky Sports. Рой Кин

Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о португальском игроке Бруну Фернандеше.

«Мы хотим быть осторожными, поскольку он находится в клубе три или четыре недели или что-то вроде того. Но я думаю, что он воодушевил всех. Очевидно, что он качественный игрок.

Мы часто говорим о том, что игрокам нужно время для адаптации в том или ином клубе. Ему не потребовалось много времени, не так ли? Возможно, это признак хорошего игрока», - сказал Фернандеш.

Бруну Фернандеш перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» этой зимой. За МЮ он провел 4 матча в АПЛ, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

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Источник — Daily Express

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