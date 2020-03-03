Рой КИН: «Фернандешу не потребовалось много времени на адаптацию»

Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о португальском игроке Бруну Фернандеше.

«Мы хотим быть осторожными, поскольку он находится в клубе три или четыре недели или что-то вроде того. Но я думаю, что он воодушевил всех. Очевидно, что он качественный игрок.

Мы часто говорим о том, что игрокам нужно время для адаптации в том или ином клубе. Ему не потребовалось много времени, не так ли? Возможно, это признак хорошего игрока», - сказал Фернандеш.

Бруну Фернандеш перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» этой зимой. За МЮ он провел 4 матча в АПЛ, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.