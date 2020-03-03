Зубков может продолжить карьеру в Италии

Молодой украинский форвард заинтересовал «Сампдорию»

  • 03.03.2020 02:40
  • 313 просмотров
  • 1 комментарий
Зубков может продолжить карьеру в Италии
© ФК Ференцварош. Александр Зубков

23-летний форвард «Шахтера» Александр Зубков может продолжить карьеру в «Сампдории».

В этом сезоне футболист играет за «Ференцварош» на правах аренды.

Отметим, что «Сампдория» готова начать переговоры с «Шахтером». Ориентировочная предложение - от 3 до 5 млн евро. Арендное соглашение «горняков» с «Ференцварошем» рассчитано до конца текущего сезона. 

В этом сезоне в активе Зубкова 9 голов и 8 ассистов в 33 матчах за команду Сергея Реброва.

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Источник — Футбол 24

(1 голос)

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Комментарии
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      mtrouysd, 03.03.2020 02:52
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