Зубков может продолжить карьеру в Италии

23-летний форвард «Шахтера» Александр Зубков может продолжить карьеру в «Сампдории».

В этом сезоне футболист играет за «Ференцварош» на правах аренды.

Отметим, что «Сампдория» готова начать переговоры с «Шахтером». Ориентировочная предложение - от 3 до 5 млн евро. Арендное соглашение «горняков» с «Ференцварошем» рассчитано до конца текущего сезона.

В этом сезоне в активе Зубкова 9 голов и 8 ассистов в 33 матчах за команду Сергея Реброва.