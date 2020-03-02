ВИДЕО. Зубков сделал отличный ассист за венгерский Ференцварош

Украинский полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков отметился голевой передачей в матче с «Дебреценом» (2:0) в 23-м туре чемпионата Венгрии.
На 38-й минуте Зубков отдал отличный пас ивуарийцу Франку Боли, который отправил мяч в ворота. Также весь матч за хозяев поля отыграл украинец Игорь Харатин. Команда Сергея Реброва лидирует в турнире, набрав 49 очков.
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Источник — Sport.ua
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