Манчестер Сити дает 2 млн евро за молодого защитника Боруссии

«Манчестер Сити» нацелился на центрального защитника дортмундской «Боруссии» Ннамди Коллинза.
Как сообщает Bild, английский клуб готов заплатить за 16-летнего футболиста 2 млн евро.
Футболист перешел в «Боруссию» из юношеской команды дюссельдорфской «Фортуны» летом 2016 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей в молодежном чемпионате Германии (U17), отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» нацелился на защитника «Эвертона».
Источник — Bild
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