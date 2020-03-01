Манчестер Сити нацелился на защитника Эвертона

«Манчестер Сити» намерен усилить свой состав центральным защитником «Эвертона» Мэйсоном Холгейтом.
Как сообщает The Telegraph, клуб из Ливерпуля готов продать футболиста за 40 млн фунтов.
В этом сезоне Холгейт провел 20 матчей за «Эвертон».
Ранее сообщалось, что «Эвертон» предложит новый контракт Холгейту.
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Источник — The Telegraph
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