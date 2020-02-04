Эвертон предложит Холгейту новый контракт

Ливерпульский «Эвертон» готов предложить новый контракт 23-летнему английскому защитнику Мэйсону Холгейту.

В текущем сезоне Холгейт провел за «Эвертон» 23 матча во всех турнирах, где забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Текущий контракт Мэйсона с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022-го года.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €7 миллионов.