Эвертон предложит Холгейту новый контракт

Ливерпульский «Эвертон» готов предложить новый контракт 23-летнему английскому защитнику Мэйсону Холгейту.
В текущем сезоне Холгейт провел за «Эвертон» 23 матча во всех турнирах, где забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Текущий контракт Мэйсона с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022-го года.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €7 миллионов.
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Источник — The Telegraph
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