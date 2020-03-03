Новичок Барселоны: «Мы вернемся и обгоним Реал»

Форвард «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:2) в матче 26-го тура испанской Примеры.

«Результат несправедлив. Сегодня у нас были возможности забить, и сейчас мы не рады. Но я уверен, что мы на правильном пути. Я считаю, что мы вернемся и обгоним их. Я доволен тем, сколько уверенности во мне демонстрирует тренер. Между нами и «Реалом» лишь одно очко, впереди еще целый чемпионат», - сказал Брэйтуэйт.

После этого тура «Реал» опережает «Барселону» на одно очко в турнирной таблице чемпионата.