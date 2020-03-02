ФОТО. Пике спросил симулянта Винисиуса: Ты что, сумасшедший или больной?

Защитник «Барселоны» Жерар Пике сказал хавбеку «Реалу» Винисиусу несколько ласковых слов, когда тот упал в штрафной площади каталонцев во время Эль-Классико (0:2).
Когда Винисиус выпрашивал у судьи матча Матеу Лаоса пенальти, Пике сказал сопернику: «Ты сумасшедший или что с тобой не так? Ты больной? Я не трогал тебя».
Через несколько минут Винисиус открыл счет за «Реал» в матче 26-го тура Ла Лиги против «Барселоны».
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