ФОТО. Пике спросил симулянта Винисиуса: Ты что, сумасшедший или больной?

Во время Эль-Классико хавбек «Реала» выпрашивал у судьи матча пенальти

  • 02.03.2020 23:38
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ФОТО. Пике спросил симулянта Винисиуса: Ты что, сумасшедший или больной?
© Twitter. Пике и Винисиус

Защитник «Барселоны» Жерар Пике сказал хавбеку «Реалу» Винисиусу несколько ласковых слов, когда тот упал в штрафной площади каталонцев во время Эль-Классико (0:2).

Когда Винисиус выпрашивал у судьи матча Матеу Лаоса пенальти, Пике сказал сопернику: «Ты сумасшедший или что с тобой не так? Ты больной? Я не трогал тебя». 

Через несколько минут Винисиус открыл счет за «Реал» в матче 26-го тура Ла Лиги против «Барселоны».

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Источник — Twitter

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