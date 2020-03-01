ВИДЕО. Как Винисиус открыл счет за Реал в матче против Барселоны

Сегодня, 1 марта, в Мадриде проходит поединок 26-го тура чемпионата Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона».
Первый гол в Эль-Классико забит на 71-й минуте. Винисиус открыл счет за «Реал». Смотрите видео гола.
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Источник — Sport.ua
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