ВИДЕО. Тренеры Барселоны ругались матом на своих подопечных в игре с Реалом

Главный тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен и его помощник Эдер Сарабия ругались матом на своих подопечных во время проигранного матча против мадридского «Реала» (0:2) в 26-м туре Ла Лиги.

Эдер Сарабия: «Гризманн, ну забей, твою мать! Он все делает не так, он делает все наоборот, бьет, когда нужно разыгрывать».

Кике Сетьен: «Ну посмотрите на них, сукины дети».