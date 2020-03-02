ВИДЕО. Тренеры Барселоны ругались матом на своих подопечных в игре с Реалом

Главный тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен и его помощник Эдер Сарабия ругались матом на своих подопечных во время проигранного матча против мадридского «Реала» (0:2) в 26-м туре Ла Лиги.
Эдер Сарабия: «Гризманн, ну забей, твою мать! Он все делает не так, он делает все наоборот, бьет, когда нужно разыгрывать».
Кике Сетьен: «Ну посмотрите на них, сукины дети».
Eder Sarabia, un no parar en el banquillo del Barça. #NoticiasVamos pic.twitter.com/7QstSIphB3— #Vamos de Movistar+ (@vamos) March 2, 2020
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Розмовляють перед матчем прикриваючи роти руками Лєо та Кріштиано:
- Ну, і хто тут Гондурас?
- Іди ти в Копєнгагєн. Сам ти Гомес.
- Я твою маму в Роттердам іграв.
- Та пішов ти в Хімнасию де Xyxyй, Орбакайте крашена.
Виносять кубок. Поченають грати гімна.
И куда смотрят школа и родители?
Шоб отакот, б..дь, при детях.
Не понимаю я этих й...ых каталонцев.
Розмовляють перед матчем прикриваючи роти руками Лєо та Кріштиано:
- Ну, і хто тут Гондурас?
- Іди ти в Копєнгагєн. Сам ти Гомес.
- Я твою маму в Роттердам іграв.
- Та пішов ти в Хімнасию де Xyxyй, Орбакайте крашена.
Виносять кубок. Поченають грати гімна.
И куда смотрят школа и родители?
Шоб отакот, б..дь, при детях.
Не понимаю я этих й...ых каталонцев.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.