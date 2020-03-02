ВИДЕО. Тренеры Барселоны ругались матом на своих подопечных в игре с Реалом

Кике Сетьен не выбирал выражений во время проигранного Эль-Классико

  • 02.03.2020 22:43
  • 2103 просмотра
  • 4 комментария
ВИДЕО. Тренеры Барселоны ругались матом на своих подопечных в игре с Реалом
© Twitter. Кике Сетьен

Главный тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен и его помощник Эдер Сарабия ругались матом на своих подопечных во время проигранного матча против мадридского «Реала» (0:2) в 26-м туре Ла Лиги.

Эдер Сарабия: «Гризманн, ну забей, твою мать! Он все делает не так, он делает все наоборот, бьет, когда нужно разыгрывать».

Кике Сетьен: «Ну посмотрите на них, сукины дети».

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 02.03.2020 23:43
    +1
    Сценарій для Подеревянського.
    Розмовляють перед матчем прикриваючи роти руками Лєо та Кріштиано:
    - Ну, і хто тут Гондурас?
    - Іди ти в Копєнгагєн. Сам ти Гомес.
    - Я твою маму в Роттердам іграв.
    - Та пішов ти в Хімнасию де Xyxyй, Орбакайте крашена.
    Виносять кубок. Поченають грати гімна.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.03.2020 23:17
    +3
    Ни хрена себе скилл чтения по губам
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 02.03.2020 23:10
    +1
    Ох, ниxyя-сибе.
    И куда смотрят школа и родители?
    Шоб отакот, б..дь, при детях.
    Не понимаю я этих й...ых каталонцев.
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 02.03.2020 23:01
    +5
    Не вижу ничего экстраординарного в том, как комментируют тренеры действия своих игроков на поле... Те, кто сейчас потерял сознание от этих выражений, не слышали мата Сабо или Кварцяного, Блохина или Павлова, и дальше по списку.... Это неотъемлемая часть футбола, так сказать - изюминка на торте. Советую посмотреть матчи женских команд, по набору ругательств в отношении арбитров и соперниц, мужики рядом не стояли....
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 02.03.2020 23:01
    +5
    Не вижу ничего экстраординарного в том, как комментируют тренеры действия своих игроков на поле... Те, кто сейчас потерял сознание от этих выражений, не слышали мата Сабо или Кварцяного, Блохина или Павлова, и дальше по списку.... Это неотъемлемая часть футбола, так сказать - изюминка на торте. Советую посмотреть матчи женских команд, по набору ругательств в отношении арбитров и соперниц, мужики рядом не стояли....
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.03.2020 23:17
    +3
    Ни хрена себе скилл чтения по губам
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 02.03.2020 23:43
    +1
    Сценарій для Подеревянського.
    Розмовляють перед матчем прикриваючи роти руками Лєо та Кріштиано:
    - Ну, і хто тут Гондурас?
    - Іди ти в Копєнгагєн. Сам ти Гомес.
    - Я твою маму в Роттердам іграв.
    - Та пішов ти в Хімнасию де Xyxyй, Орбакайте крашена.
    Виносять кубок. Поченають грати гімна.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 02.03.2020 23:10
    +1
    Ох, ниxyя-сибе.
    И куда смотрят школа и родители?
    Шоб отакот, б..дь, при детях.
    Не понимаю я этих й...ых каталонцев.
    Ссылка
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