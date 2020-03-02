Символическая сборная 20-го тура УПЛ

Sport.ua представляет символическую сборную по итогам 20-го тура чемпионата Украины по футболу.

Вратарь:

Заури Махарадзе («Заря»). Не хочется умалять заслуг 21-летнего голкипера «Ворсклы» Дмитрия Ризныка, который помог своей команде добыть сенсационную победу над «Шахтером» (1:0), но без Махарадзе «Заря» могла и вовсе остаться без очков. «Олимпик» бил много и разнообразно — 17 ударов, 5 из них в створ (против 11/3 в исполнении «Шахтера»), но так и не смог пробить Заури. Луганская команда добыла три очка во многом благодаря игре голкипера.

Защитники:

Дмитрий Фаворов («Десна»). Провел качественный матч против «Мариуполя», чем помог своей команде добыть победу со счетом 4:0. Мог и сам отличиться забитым голом, но на 87-й минуте попал чуть выше перекладины после подачи углового.

Владимир Чеснаков («Ворскла»). Да, «Шахтер» приехал в Полтаву далеко не основным составом, но плохих игроков у «горняков» нет. Чеснаков уверенно оборонял свои ворота, чем позволил своей команде добыть победу со счетом 1:0, а гостям нанести всего три удара в створ ворот за 90+ минут игры.

Сергей Логинов («Днепр-1»). Опытный Логинов провел хороший матч против «Динамо». Да, у киевской команды были моменты, но реализовать она смогла всего один из них. А потом на поле вышел Супряга…

Кирилл Петров («Колос»). В поединке с «Карпатами» (2:1) Петров, игравший на позиции центрального защитника, выполнял не только оборонительные функции, но и успешно атаковал, забив на 42-й минуте. Гол стал победным для «Колоса».

Полузащитники:

Владислав Кабаев («Заря»). Стал настоящим героем поединка против «Олимпика», забив единственный гол на 77-й минуте матча и принеся своей команде три очка.

Александр Скляр («Ворскла»). Выделялся в опорной зоне «Ворсклы», выполнил много оборонительной работы и эффективно разрушал атаки «Шахтера». Более того, на счету Скляра результативная передача на Степанюка, чей гол принес полтавчанам победу над «Шахтером» (1:0).

Орест Кузык («Десна»). Провел уверенный поединок против «Мариуполя», был активен. Именно после углового в исполнении Кузыка Тотовицкий открыл счет на 12-й минуте матча.

Андрей Тотовицкий («Десна»). 27-летний экс-футболист «Шахтера» быстро осваивается в новом коллективе. В поединке с «Мариуполем» Тотовицкий отметился дублем, забив на 12-й и 21- минутах и, по сути, сняв вопросы о победителе. «Десна» добилась комфортной победы со счетом 4:0, а Тотовицкий забил первые мячи в составе черниговской команды.

Нападающие:

Руслан Степанюк («Ворскла»). Много лет назад Степанюка сватали в харьковский «Металлист», но трансфер так и не состоялся. В матче с «Шахтером» у нападающего «Ворсклы» наступил настоящий звездный час. Степанюк воспользовался пасом Скляра и на 30-й минуте встречи поразил ворота «горняков», пусть и не самым красивым ударом. Гол стал единственным в матче, а скромная «Ворскла» неожиданно нанесла «Шахтеру» первое поражение в чемпионате. Впрочем, полтавчане могли бы и не добыть три очка, не окажись Степанюк в нужное время и в нужном месте.

Владислав Супряга («Днепр-1»). Лучшая замена текущего чемпионата Украины. Выйдя на 63-й минуте вместо Чичикова при счете 1:0 в пользу «Динамо», за отведенное на поле время Супряга отличился трижды, принеся уверенную победу своей команде (3:1). Стоит отметить, что контракт Супряги принадлежит именно «Динамо», футболист защищает цвета «Днепра-1» на правах аренды.