Катерина Козлова — Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 2-го марта, состоится поединок 1/16 финала турнира в Монтеррее, где украинская теннисистка Катерина Козлова (№96 WTA) встретится со шведской спортсменкой Ребеккой Петерсон (№45 WTA).
Смотрите прямую трансляцию матча с 20:00 по киевскому времени.
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Источник — Sport.ua
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