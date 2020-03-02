Катерина Козлова — Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира в Монтеррее

  • 02.03.2020 20:29
  • 1324 просмотра
  • 1 комментарий
Катерина Козлова — Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Катерина Козлова

В понедельник, 2-го марта, состоится поединок 1/16 финала турнира в Монтеррее, где украинская теннисистка Катерина Козлова (№96 WTA) встретится со шведской спортсменкой Ребеккой Петерсон (№45 WTA).

Смотрите прямую трансляцию матча с 20:00 по киевскому времени.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 02.03.2020 20:50
    +3
    Дивився перший сет,отримав задоволення! Набагато вища якість гри ніж у матчі з Мартою! Хороша тенісистка Козлова,но завжди їй чогось не вистачає... Ех!
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 02.03.2020 20:50
    +3
    Дивився перший сет,отримав задоволення! Набагато вища якість гри ніж у матчі з Мартою! Хороша тенісистка Козлова,но завжди їй чогось не вистачає... Ех!
    Ссылка
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