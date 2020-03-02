Артем ФЕДЕЦКИЙ: «В Динамо только один футболист бьется за эмблему клуба»

34-летний экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о киевском «Динамо».
«Динамо» уже не то... По моему мнению, там остался только один футболист, который бьется за эмблему клуба — это Сидорчук. Большинство... Есть перспективный Цыганков, который, к сожалению, не готов, потому что не прошел зимних сборов. И много посредственных легионеров. Наши ребята намного лучше, больше заслуживают основного состава, лучше знают клубные традиции и что это такое — бренд «Динамо», — считает Федецкий.
В поединке 20-го тура УПЛ «Динамо» на выезде проиграло «Днепру-1» со счетом 1:3.
Источник — Футбол 24
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Да, да! Был великий клуб, а превратился в голубую, вонючую помойку
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