Артем ФЕДЕЦКИЙ: «В Динамо только один футболист бьется за эмблему клуба»

Специалист считает, что в киевской команде много посредственных легионеров

  • 02.03.2020 19:45
  • 8638 просмотров
  • 11 комментариев
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «В Динамо только один футболист бьется за эмблему клуба»
© ФК Карпаты Львов. Артем Федецкий

34-летний экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о киевском «Динамо».

«Динамо» уже не то... По моему мнению, там остался только один футболист, который бьется за эмблему клуба — это Сидорчук. Большинство... Есть перспективный Цыганков, который, к сожалению, не готов, потому что не прошел зимних сборов. И много посредственных легионеров. Наши ребята намного лучше, больше заслуживают основного состава, лучше знают клубные традиции и что это такое — бренд «Динамо», — считает Федецкий.

В поединке 20-го тура УПЛ «Динамо» на выезде проиграло «Днепру-1» со счетом 1:3.

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Источник — Футбол 24

(25 голосов)

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Комментарии
    Rabotnichki
    online
      Rabotnichki, 02.03.2020 21:04
    0
    Особенно хорошо у Сидорчука получается смотреть за футболом непосредственно на поле. Кроме вины за третий пропущенный мяч, его вина есть и в первом забитом мяче когда он после игры в стенку просто смотрит как его игрок вбегает в штрафную. Кроме всего этого уже неоднократно наблюдаю как Сергей не спеша возвращается в защиту во время атаки соперника, бросает своего игрока, наблюдает со стороны над завершением атаки соперником. В защите он часто не дорабатывает. После таких игр раньше отправляли в дубль.
    Ссылка
    LeXXX костюк
      LeXXX костюк, 02.03.2020 21:03
    0
    Сколько грязи на игроков и тренеров Динамо. Но почему никто не говорит о том, что руководство этого клуба не соответствует его статусу?
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 02.03.2020 20:51
    0
    Лол, Сидорчук там как раз самый левый персонаж из украинцев.
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 02.03.2020 20:50
    +3
    Forever_young_13, 02.03.2020 20:38
    «Динамо» уже не то...
    Да, да! Был великий клуб, а превратился в голубую, вонючую помойку
    ти прямо своє житло описав
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 02.03.2020 20:38
    -1
    «Динамо» уже не то...
    Да, да! Был великий клуб, а превратился в голубую, вонючую помойку
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 02.03.2020 20:32
    +5
    Особливо смішно звучить "фахівець". Коли він ним устиг стати? Коли брав участь у виборах? Чи коли полірував лавки?
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
      Александр Бондарь, 02.03.2020 20:17
    +1
    А какое дело ему? Пусть Карпаты спасает,там кто биться будет.Этот чудак хитрожопый,у него родина где жопа в тепле.Кормилец ещё один.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 02.03.2020 20:13
    +2
    малова-то, а федецкий откуда знает?
    Ссылка
    VVV
    online
      VVV, 02.03.2020 20:00
    +3
    То нехай випускають його на ринг, і хай собі б’ється.. От ще один відомий динамівський боєць має зараз багато вільного часу,бо вживав те шо не треба..от хай і б’ються в парі .. А насправді такі футболісти як Вербіч,Де Пена - ось хто приносить найбільше користі,саме легіонери..А з наших хіба що Миколенко..І все
    Ссылка
    lehach_08
    online
      lehach_08, 02.03.2020 19:59
    +1
    ...а что это такое бренд "динамо" ?)
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.03.2020 19:52
    +11
    Особенно круто Сидорчук сыграл когда Супряга 3 мяч забивал! Надо не биться, а играть в футбол!!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.03.2020 19:52
    +11
    Особенно круто Сидорчук сыграл когда Супряга 3 мяч забивал! Надо не биться, а играть в футбол!!!!!!!
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 02.03.2020 20:32
    +5
    Особливо смішно звучить "фахівець". Коли він ним устиг стати? Коли брав участь у виборах? Чи коли полірував лавки?
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 02.03.2020 20:50
    +3
    Forever_young_13, 02.03.2020 20:38
    «Динамо» уже не то...
    Да, да! Был великий клуб, а превратился в голубую, вонючую помойку
    ти прямо своє житло описав
    Ссылка
    VVV
    online
      VVV, 02.03.2020 20:00
    +3
    То нехай випускають його на ринг, і хай собі б’ється.. От ще один відомий динамівський боєць має зараз багато вільного часу,бо вживав те шо не треба..от хай і б’ються в парі .. А насправді такі футболісти як Вербіч,Де Пена - ось хто приносить найбільше користі,саме легіонери..А з наших хіба що Миколенко..І все
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 02.03.2020 20:13
    +2
    малова-то, а федецкий откуда знает?
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
      Александр Бондарь, 02.03.2020 20:17
    +1
    А какое дело ему? Пусть Карпаты спасает,там кто биться будет.Этот чудак хитрожопый,у него родина где жопа в тепле.Кормилец ещё один.
    Ссылка
    lehach_08
    online
      lehach_08, 02.03.2020 19:59
    +1
    ...а что это такое бренд "динамо" ?)
    Ссылка
    Rabotnichki
    online
      Rabotnichki, 02.03.2020 21:04
    0
    Особенно хорошо у Сидорчука получается смотреть за футболом непосредственно на поле. Кроме вины за третий пропущенный мяч, его вина есть и в первом забитом мяче когда он после игры в стенку просто смотрит как его игрок вбегает в штрафную. Кроме всего этого уже неоднократно наблюдаю как Сергей не спеша возвращается в защиту во время атаки соперника, бросает своего игрока, наблюдает со стороны над завершением атаки соперником. В защите он часто не дорабатывает. После таких игр раньше отправляли в дубль.
    Ссылка
    LeXXX костюк
      LeXXX костюк, 02.03.2020 21:03
    0
    Сколько грязи на игроков и тренеров Динамо. Но почему никто не говорит о том, что руководство этого клуба не соответствует его статусу?
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 02.03.2020 20:51
    0
    Лол, Сидорчук там как раз самый левый персонаж из украинцев.
    Ссылка
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