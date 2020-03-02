ВИДЕО. Как Серхио Рамос учит своих детей болеть за Реал

33-летний защитник «Реала» Серхио Рамос показал, как учит своих детей болеть за мадридский клуб.
Соответствующий ролик Рамос выложил в Instagram.
«Предматчевая тренировка. Что могло пойти не так?», — прокомментировал Рамос видео.
Серхио защищает цвета «Реала» с 2005-го года после перехода из «Севильи». В поединке 26-го тура Ла Лиги «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 2:0.
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Источник — Instagram
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