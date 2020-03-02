Юрий МОРОЗ: «Доволен, что Бенито забивает мячи»

Но новичку киевского «Динамо» нужно улучшить свою игру, считает тренер команды U-21

  • 02.03.2020 17:58
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Юрий МОРОЗ: «Доволен, что Бенито забивает мячи»
© ФК Динамо Киев. Юрий Мороз

Наставник «Динамо» U-21 Юрий Мороз прокомментировал победу своих подопечных над «Колосом» (5:0) в матче 21-го тура молодежного первенства.

- Было непросто. Но что поделаешь. Такой плотный график дал ребятам возможность втянуться в игровой ритм. Отдыхать было некогда: после прошлого матча в Днепре у них было восстановление и подготовка уже к следующему матчу. Время летит быстро.

- А насколько тяжелой была сама игра?
- Мне кажется, в первом тайме мы управляли процессом, но могли реализовать больше моментов. Пропала вальяжность, появилась строгость и скорость в игре. Поэтому мы сегодня и добились такой уверенной победы.

- Замены Пиварича и Цитаишвили после первого тайма говорят о том, что завтра они могут попасть в заявку на игру первой команды?
- Это требование главного тренера, а будут ли они играть завтра, - время покажет. Следующий матч в Александрии? Мы не разделяем соперников по каким-либо критериям, ребята должны все время быть пропитаны динамовским духом победителей. Подготовка будет идти по плану.

- Оцените, пожалуйста, то, как в игру вошел Бенито?
- Я доволен, что он реализовывает свои моменты и забивает мячи. Но хотелось бы, чтобы он помимо этого улучшил развитие двигательных качеств: не только играл в атаке, но еще и был полезным при игре в отборе. Это то, чего мы требуем.

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Источник — ФК Динамо Киев

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