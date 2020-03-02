Иван ГЕЦКО: «Веселый матч, но болельщикам Динамо грустно»

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко поделился впечатлениями о победе «Днепра-1» над «Динамо» (3:1) в поединке 20-го тура УПЛ.

«Веселый матч получился в Днепре, но грустно после него болельщикам «Динамо». Еще перед началом чемпионата, глянув на заявку киевлян на чемпионат, бросилось в глаза, что у киевлян много молодежи. Но она пока еще не может показывать стабильные результаты. У молодых всегда хорошие матчи чередуются с провальными. Вот сейчас мы и увидели итог этой нестабильности в игре с «Днепром-1», хотя команда Михайленко не претендует на высокие места.

Много вопросов к игре «Динамо», но ответы на них болельщики пока не находят. Один из них, почему много динамовцев играют в аренде в других клубах и проявляют себя там, но не могут заиграть или не нужны «Динамо». В итоге Владислав Супряга отлично проявил себя, забив три гола, выйдя на замену», — отметил Гецко.