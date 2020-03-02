Александр ДЕНИСОВ: «Каштру всех удивил и впечатлил в четверг»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал ничью «Шахтера» с португальской «Бенфикой» (3:3) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Этот результат позволил донецкому клубу выйти в 1/8 финала.

«Кто всех нас удивил и впечатлил в четверг, так это главный тренер Шахтера Луиш Каштру. Пожалуй, триумф в двухматчевом противостоянии со своими земляками из Бенфики – пока самый крупный успех в карьере Каштру. Была еврокубковая осень, теперь его команда в 1/8 Лиги Европы, причем, Каштру сделал это у себя на родине, показав, кто он такой.

Мне кажется, для главного тренера Шахтера это сейчас очень важно – почувствовать такую уверенность в себе. Как минимум, Каштру повторил успех Мирчи Луческу 2016 года, когда Шахтер проходил стадию 1/16 финала. Правда, Луческу тогда преодолел не только эту стадию, а и дошел до полуфинала Лиги Европы», - сказал Денисов.

Напомним, за выход в четвертьфинал «Шахтер» сразится с немецким «Вольфсбургом».