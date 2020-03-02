Павел КСЕНЗ: «Можно с оптимизмом готовиться к поединку против Десны»

Игрок «Олимпика» – об игре в матче с «Зарей»

  • 02.03.2020 16:52
  • 602 просмотра
  • 1 комментарий
Павел КСЕНЗ: «Можно с оптимизмом готовиться к поединку против Десны»
© ФК Олимпик Донецк. Павел Ксенз

Футболист донецкого «Олимпика» Павел Ксенз прокомментировал поражение от луганской «Зари» (0:1) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«В первом тайме соперник выглядел лучше. Заря больше контролировала мяч. Нам было очень тяжело. Во втором тайме мы смогли перестроиться и отодвинуть игру от своих ворот. Но пропустили необязательный гол. В конце матча создали много моментов и обязаны были сравнивать счет.

Первый матч в весенней части чемпионата против Львова мы провалили, сегодня же команда показала хороший футбол. С таким настроем и такой игрой можно с оптимизмом готовиться к поединку против Десны», - сказал Ксенз.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Олимпик Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Desna777
    online
      Desna777, 02.03.2020 17:07
    0
    При всій повазі, хіба що тільки з оптимізмом...
    Ссылка
    Desna777
    online
      Desna777, 02.03.2020 17:07
    0
    При всій повазі, хіба що тільки з оптимізмом...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности