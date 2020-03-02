Павел КСЕНЗ: «Можно с оптимизмом готовиться к поединку против Десны»

Футболист донецкого «Олимпика» Павел Ксенз прокомментировал поражение от луганской «Зари» (0:1) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.
«В первом тайме соперник выглядел лучше. Заря больше контролировала мяч. Нам было очень тяжело. Во втором тайме мы смогли перестроиться и отодвинуть игру от своих ворот. Но пропустили необязательный гол. В конце матча создали много моментов и обязаны были сравнивать счет.
Первый матч в весенней части чемпионата против Львова мы провалили, сегодня же команда показала хороший футбол. С таким настроем и такой игрой можно с оптимизмом готовиться к поединку против Десны», - сказал Ксенз.
Источник — ФК Олимпик Донецк
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