ВЕРНИДУБ: «Раз и навсегда сказал, что в сторону России больше не посмотрю»

Украинский тренер не собирается работать в российских клубах

  • 02.03.2020 16:35
  • 2777 просмотров
  • 9 комментариев
ВЕРНИДУБ: «Раз и навсегда сказал, что в сторону России больше не посмотрю»
© ФК Шахтер Солигорск. Юрий Вернидуб

Украинский наставник солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал, почему не принимает предложения от российских клубов.

«Я никогда туда не смотрел с того момента, когда у нас все случилось. Я один раз и навсегда сказал, что я в ту сторону больше не смотрю. Пока всё это происходит – никогда. Когда что-то наладится, что-то поменяется в лучшую сторону…

У меня были, я не скрываю, хорошие предложения. Но я их отмел, потому что здесь не должен стоять приоритет материальной стороны – денег. Прежде всего — твоя совесть и твоё видение этой ситуации, и патриотизм. Я родился в Украине, почему я должен предать украинский народ и свою страну? Из-за денег? Можно и здесь заработать. Беларусь – это совсем другое. Это та страна, с которой мы до сих пор дружим и нормальные отношения.  Тот же Казахстан, я говорил. Все остальные бывшие страны СНГ: почему нет?», - сказал Вернидуб.

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Источник — #FootballHub

(12 голосов)

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Комментарии
    Donetskiy
      Donetskiy, 02.03.2020 18:00
    0
    ВЕРНИДУБ: «Раз и навсегда сказал, что в сторону России больше не посмотрю»
    Юра,ты себя переоцениваешь
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.03.2020 17:59
    0
    Андрей Овчаренко, 02.03.2020 17:54
    Вот например (смотри до конца)
    https://www.youtube.com/watch?v=jsHtlKIN8aE
    https://www.youtube.com/watch?v=YJTwAV8QlaE
    Херасе, судя по видео, там дронами целую дивизию положили уже. Так война скоро закончится?
    Ссылка
    keegan
      keegan, 02.03.2020 17:55
    +2
    Да кто тебя туда звал,уехал и работай спокойно,хватит уже пиариться
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 02.03.2020 17:54
    0
    digsum, 02.03.2020 17:44
    Я в нете не видел такого. Где новости черпаешь?
    Вот например (смотри до конца)
    https://www.youtube.com/watch?v=jsHtlKIN8aE
    https://www.youtube.com/watch?v=YJTwAV8QlaE
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.03.2020 17:45
    0
    digsum, 02.03.2020 17:44
    Я в нете не видел такого. Где новости черпаешь?
    Зато вот какие новости видел, ржака:
    Путин внес поправки в Конституцию с упоминанием бога и семьи как союза мужчины и женщины
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.03.2020 17:44
    0
    Андрей Овчаренко, 02.03.2020 17:43
    Главное чтоб Эрдоган не забывал в ту сторону смотреть, на данный момент ватная скотинка дохнет пачками от дронов-камикадзе в Сирии, коеф
    Я в нете не видел такого. Где новости черпаешь?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 02.03.2020 17:43
    +1
    Главное чтоб Эрдоган не забывал в ту сторону смотреть, на данный момент ватная скотинка дохнет пачками от дронов-камикадзе в Сирии, коеф
    Ссылка
    Петро Штука
      Петро Штука, 02.03.2020 17:05
    +7
    респект и уважуха
    Ссылка
    VVV
    online
      VVV, 02.03.2020 16:50
    +10
    Молодець. Прекрасна позиція,яка заслуговує на величезну повагу. Людина,яка не боїться говорити те,що думпє
    Ссылка
    VVV
    online
      VVV, 02.03.2020 16:50
    +10
    Молодець. Прекрасна позиція,яка заслуговує на величезну повагу. Людина,яка не боїться говорити те,що думпє
    Ссылка
    Петро Штука
      Петро Штука, 02.03.2020 17:05
    +7
    респект и уважуха
    Ссылка
    keegan
      keegan, 02.03.2020 17:55
    +2
    Да кто тебя туда звал,уехал и работай спокойно,хватит уже пиариться
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 02.03.2020 17:43
    +1
    Главное чтоб Эрдоган не забывал в ту сторону смотреть, на данный момент ватная скотинка дохнет пачками от дронов-камикадзе в Сирии, коеф
    Ссылка
    Donetskiy
      Donetskiy, 02.03.2020 18:00
    0
    ВЕРНИДУБ: «Раз и навсегда сказал, что в сторону России больше не посмотрю»
    Юра,ты себя переоцениваешь
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.03.2020 17:59
    0
    Андрей Овчаренко, 02.03.2020 17:54
    Вот например (смотри до конца)
    https://www.youtube.com/watch?v=jsHtlKIN8aE
    https://www.youtube.com/watch?v=YJTwAV8QlaE
    Херасе, судя по видео, там дронами целую дивизию положили уже. Так война скоро закончится?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 02.03.2020 17:54
    0
    digsum, 02.03.2020 17:44
    Я в нете не видел такого. Где новости черпаешь?
    Вот например (смотри до конца)
    https://www.youtube.com/watch?v=jsHtlKIN8aE
    https://www.youtube.com/watch?v=YJTwAV8QlaE
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.03.2020 17:45
    0
    digsum, 02.03.2020 17:44
    Я в нете не видел такого. Где новости черпаешь?
    Зато вот какие новости видел, ржака:
    Путин внес поправки в Конституцию с упоминанием бога и семьи как союза мужчины и женщины
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.03.2020 17:44
    0
    Андрей Овчаренко, 02.03.2020 17:43
    Главное чтоб Эрдоган не забывал в ту сторону смотреть, на данный момент ватная скотинка дохнет пачками от дронов-камикадзе в Сирии, коеф
    Я в нете не видел такого. Где новости черпаешь?
    Ссылка
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