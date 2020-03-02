МЕТРЕВЕЛИ: «У Карпат перспективная команда, нужно запастись терпением»

Эксперт нашел позитивные моменты в игре львовской команды

  • 02.03.2020 14:19
  • 446 просмотров
  • 0 комментариев
МЕТРЕВЕЛИ: «У Карпат перспективная команда, нужно запастись терпением»
© Футбол 1/2/3. Михаил Метревели

Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели прокомментировал игру львовских «Карпат» в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги против «Колоса» (1:2).

«Я бы поаплодировал Карпатам во втором тайме. Начиная с 70-й минуты, Карпаты отыграли концовку превосходно. Если в первом тайме, когда я смотрел матч, думал, что половина команды не соответствует уровню УПЛ, то во втором тайме все было иначе. Как воспрянули молодые игроки, как они агрессивно играли, навели серьезный кошмар на оборону Колоса, загнали в штрафную площадку и могли сравнять счет.

Я считаю, что если им удастся показать такую игру с первых минут в следующем туре, то Карпаты имеют хорошую и перспективную команду. Да, показывать результат сейчас уже времени нет, но последние 25 минут матча с Колосом вселяют оптимизм. Болельщики должны запастись терпением. Возможно, это произойдет в Первой лиге, если Карпаты вообще останутся на футбольной карте Украины. Но за концовку этого матча – мои аплодисменты», - сказал Метревели.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности