МЕТРЕВЕЛИ: «У Карпат перспективная команда, нужно запастись терпением»

Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели прокомментировал игру львовских «Карпат» в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги против «Колоса» (1:2).

«Я бы поаплодировал Карпатам во втором тайме. Начиная с 70-й минуты, Карпаты отыграли концовку превосходно. Если в первом тайме, когда я смотрел матч, думал, что половина команды не соответствует уровню УПЛ, то во втором тайме все было иначе. Как воспрянули молодые игроки, как они агрессивно играли, навели серьезный кошмар на оборону Колоса, загнали в штрафную площадку и могли сравнять счет.

Я считаю, что если им удастся показать такую игру с первых минут в следующем туре, то Карпаты имеют хорошую и перспективную команду. Да, показывать результат сейчас уже времени нет, но последние 25 минут матча с Колосом вселяют оптимизм. Болельщики должны запастись терпением. Возможно, это произойдет в Первой лиге, если Карпаты вообще останутся на футбольной карте Украины. Но за концовку этого матча – мои аплодисменты», - сказал Метревели.