Виктор ЛЕОНЕНКО: «Нужно говорить, почему и как Супряга уехал из Динамо»

Форварда арендовали «Днепру-1»

  • 02.03.2020 13:40
  • 4988 просмотров
  • 8 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Нужно говорить, почему и как Супряга уехал из Динамо»
© scdnipro1.com.ua

Экс-форвард «Динамо» и известный эксперт на телевидении Виктор Леоненко поделился своим мнением о ситуации вокруг форварда Владислава Супряги.

Игрок, которого клуб арендовал «Днепру-1», в матче против киевлян вышел и оформил хет-трик.

«Здесь нужно говорить о том, как Супряга уехал из «Динамо». Почему он уехал, и почему Хацкевич и Суркис его не заметили. Ладно еще Игорь Михайлович, хотя ему надо слушать ББЗ – Бибу, Бессонова и Заварова. Как этот человек мог уехать? Ему дали две игры и мой друг Хацкевич сразу же сказал: «До свидания». Так же было и с Громовым, тоже, я думаю, не помешал бы».

«Взяли Де Пену, Родригеса – где они все? Из «Динамо» отпускают игроков, они где-то играют, а в «Динамо» нет. К кому адресовать претензии? Кто-то же в этом виноват? Или у нас, как в правительстве, никто не виноват? Значит кто-то не видит в них футболистов. Они уходят и начинают забивать».

«Леднев, если бы был в «Динамо», может и двух мячей не забил бы, а так уже десяток забил», - считает Леоненко.

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Источник — Великий футбол

(21 голос)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 02.03.2020 14:43
    -1
    Андрей Овчаренко, 02.03.2020 14:37
    Известный дегустатор пива.
    Слухи ходят, что в 90-х был такой футболист
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 02.03.2020 14:37
    -1
    Trasher311987, 02.03.2020 14:22
    А кто такой Виктор Леоненко?
    Известный дегустатор пива.
    Ссылка
    aka
      aka, 02.03.2020 14:28
    -3
    потому шо супряга деревянное полено. Но с БДСМ-клубом динамо любое полено играет как месся
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 14:22
    -2
    А кто такой Виктор Леоненко?
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 02.03.2020 14:21
    +1
    Господа, парню уже 20 лет, а он даже не игрок основы Днепра, что и Михайленко не очень ему доверяет? В его возрасте нужно забивать побольше, хотя бы один гол за две игры. Хотя хет-трик в ворота Динамо - очень символично. У Днепра будет 10 игр во второй шестёрке с командами не самыми сильными. Желаю Супряге забить в них 8-10 голов! И пусть будет в Украине забивной нападающий!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 02.03.2020 14:12
    -1
    А чего супряга в основу не проходит далеко не самого сильного родного клуба вопросов не возникает?
    Де пену к чему приплел?
    Заботливый, займись лучше вопросов шахтера - 2 (марик) и арендованными всеми
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 02.03.2020 13:44
    +1
    интересно-тогдашний гендир и нынешний тренер Михайличенко-как бы ни при чем? Он вполне мог вернуть зимой Супрягу-но не сделал даже попытки
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 02.03.2020 13:44
    +4
    интересно-тогдашний гендир и нынешний тренер Михайличенко-как бы ни при чем? Он вполне мог вернуть зимой Супрягу-но не сделал даже попытки
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 02.03.2020 13:44
    +4
    интересно-тогдашний гендир и нынешний тренер Михайличенко-как бы ни при чем? Он вполне мог вернуть зимой Супрягу-но не сделал даже попытки
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 02.03.2020 14:21
    +1
    Господа, парню уже 20 лет, а он даже не игрок основы Днепра, что и Михайленко не очень ему доверяет? В его возрасте нужно забивать побольше, хотя бы один гол за две игры. Хотя хет-трик в ворота Динамо - очень символично. У Днепра будет 10 игр во второй шестёрке с командами не самыми сильными. Желаю Супряге забить в них 8-10 голов! И пусть будет в Украине забивной нападающий!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 02.03.2020 13:44
    +1
    интересно-тогдашний гендир и нынешний тренер Михайличенко-как бы ни при чем? Он вполне мог вернуть зимой Супрягу-но не сделал даже попытки
    Ссылка
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