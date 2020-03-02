Виктор ЛЕОНЕНКО: «Нужно говорить, почему и как Супряга уехал из Динамо»

Экс-форвард «Динамо» и известный эксперт на телевидении Виктор Леоненко поделился своим мнением о ситуации вокруг форварда Владислава Супряги.

Игрок, которого клуб арендовал «Днепру-1», в матче против киевлян вышел и оформил хет-трик.

«Здесь нужно говорить о том, как Супряга уехал из «Динамо». Почему он уехал, и почему Хацкевич и Суркис его не заметили. Ладно еще Игорь Михайлович, хотя ему надо слушать ББЗ – Бибу, Бессонова и Заварова. Как этот человек мог уехать? Ему дали две игры и мой друг Хацкевич сразу же сказал: «До свидания». Так же было и с Громовым, тоже, я думаю, не помешал бы».

«Взяли Де Пену, Родригеса – где они все? Из «Динамо» отпускают игроков, они где-то играют, а в «Динамо» нет. К кому адресовать претензии? Кто-то же в этом виноват? Или у нас, как в правительстве, никто не виноват? Значит кто-то не видит в них футболистов. Они уходят и начинают забивать».

«Леднев, если бы был в «Динамо», может и двух мячей не забил бы, а так уже десяток забил», - считает Леоненко.