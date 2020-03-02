Супряга - лучший игрок тура УПЛ, Михайленко - лучший тренер

Самым ярким матчем тура УПЛ стало поражение «Динамо» от «Днепра-1» со счетом 1:3, в котором в ворота киевлян три гола забил арендованный у них форвард Владислав Супряга.

Игрок ожидаемо стал лучшим футболистом тура.

Лучшим наставником тура стал тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко.

Команда по итогам тура остался 7-й, а отставание от топ-6 составляет 4 очка.