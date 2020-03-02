Супряга - лучший игрок тура УПЛ, Михайленко - лучший тренер

Обе награды отправляются в «Днепр-1»

  • 02.03.2020 11:10
  • 667 просмотров
  • 4 комментария
Супряга - лучший игрок тура УПЛ, Михайленко - лучший тренер
© upl.ua

Самым ярким матчем тура УПЛ стало поражение «Динамо» от «Днепра-1» со счетом 1:3, в котором в ворота киевлян три гола забил арендованный у них форвард Владислав Супряга.

Игрок ожидаемо стал лучшим футболистом тура.

Лучшим наставником тура стал тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко.

Команда по итогам тура остался 7-й, а отставание от топ-6 составляет 4 очка.

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Источник — УПЛ

(5 голосов)

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Комментарии
    NM16071
      NM16071, 02.03.2020 11:40
    0
    SaneK, 02.03.2020 11:34
    У вас опечатка в фамилии Михайличенко
    Я теж побачила Михайличенко і чуть на вдавилася.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 02.03.2020 11:40
    +1
    сперва тоже прочел Михайличенко и проржал-думал во простебали
    Ссылка
    SaneK
    online
      SaneK, 02.03.2020 11:34
    +1
    У вас опечатка в фамилии Михайличенко
    Ссылка
    A. K.
    online
      A. K., 02.03.2020 11:22
    0
    На счет Супряги согласен, но тренером тура все же поставил бы Максимова - реально заслужил!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 02.03.2020 11:40
    +1
    сперва тоже прочел Михайличенко и проржал-думал во простебали
    Ссылка
    SaneK
    online
      SaneK, 02.03.2020 11:34
    +1
    У вас опечатка в фамилии Михайличенко
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 02.03.2020 11:40
    0
    SaneK, 02.03.2020 11:34
    У вас опечатка в фамилии Михайличенко
    Я теж побачила Михайличенко і чуть на вдавилася.
    Ссылка
    A. K.
    online
      A. K., 02.03.2020 11:22
    0
    На счет Супряги согласен, но тренером тура все же поставил бы Максимова - реально заслужил!
    Ссылка
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