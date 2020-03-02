Сергей КРИВЦОВ: «Шахтер мог сыграть вничью, судья побоялся дать пенальти»

«Шахтер» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне УПЛ, когда частично резервным составом уступил «Ворскле» 0:1.

Защитник Сергей Кривцов считает результат справедливым, однако отмечает, что команда могла получить право пробить пенальти в конце встречи.

«Соперник заслуженно победил. «Ворскла» была агрессивнее, имела больше желания выиграть, чем мы, к сожалению. В концовке могли свести результат к ничьей, если бы арбитр не побоялся поставить пенальти».

«Тренеры провели большую ротацию состава. Играли ребята, которые нечасто выходят на поле в официальных поединках. Возможно, были слишком расслабленными. Подумали, что добьемся победы, не приложив должных усилий».

«Ворскла» спустила с небес на землю. Это поражение станет хорошим уроком для всей команды», - считает Кривцов.