Азар перенесет операцию в США

Бельгийский хавбек «Реала» Эден Азар полетит в США, где на этой недели ему проведут операцию на лодыжке.
Процедура пройдет в Далласе.
Напомним, 22 февраля Азар получил очередную травму в матче против «Леванте» (0:1).
Ожидается, что Азар будет восстанавливаться около трех месяцев.
В этом сезоне на счету хавбека 15 матчей за «Реал», в которых он забил 1 мяч и сделал 5 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Эден Азар может пропустить Евро.
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Источник — Sport.ua
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