Азар перенесет операцию в США

Бельгийский хавбек «Реала» Эден Азар полетит в США, где на этой недели ему проведут операцию на лодыжке.

Процедура пройдет в Далласе.

Напомним, 22 февраля Азар получил очередную травму в матче против «Леванте» (0:1).

Ожидается, что Азар будет восстанавливаться около трех месяцев.

В этом сезоне на счету хавбека 15 матчей за «Реал», в которых он забил 1 мяч и сделал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Эден Азар может пропустить Евро.