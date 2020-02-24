Эден Азар может пропустить Евро из-за операции. Игрок не принял решение

Хавбек «Реала» Эден Азар недавно вернулся на поле после травмы, однако получил еще одно повреждение ноги и выбыл на неопределенный срок.

Врачи советуют клубу и футболисту провести операцию, чтобы окончательно решить проблемный вопрос, однако Азар пока не готов к такому варианту.

В случае операции Эдену на восстановление понадобится не менее трех месяцев, а значит под угрозой будет выступление на Евро-2020, где у Бельгии есть шансы на серьезный результат.

Консервативное лечение без операции выведет Азара из игры на 2 месяца и даст возможность подготовиться к Евро, но остается риск повторного повреждения.

Решение будет принимать игрок и «Реал».