Четыре матча Серии А могут быть перенесены

Власть Италии решила до 8 марта приостановить спортивные соревнования в регионах, где есть коронавирус.

Таким образом, четыре матча 27-го тура Серии А, которые должны были состояться посреди недели, могут быть перенесены. 4 марта в Риме состоится экстренное заседание представителей всех команд чемпионата.

Перенесены могут быть такие матчи: «Аталанта» - «Лацио», «Болонья» - «Ювентус», «Интер» - «Сассуоло» и «Верона» - «Лацио».

Отметим, что представители клубов хотят сыграть эти матчи без зрителей.

Напомним, что шесть матчей 26-го тура Серии А, среди которых «Ювентус» - «Интер» были перенесены на май.