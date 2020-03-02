Артем БОНДАРЕНКО: «Не хотелось дебютировать за Шахтер с поражения»

Игрок принял участие в матче с «Ворсклой»

  • 02.03.2020 11:33
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Артем БОНДАРЕНКО: «Не хотелось дебютировать за Шахтер с поражения»
© shakhtar.com

В матче УПЛ против «Ворсклы» в основном составе «Шахтера» дебютировал полузащитник Артем Бондаренко, однако первая игра для молодого футболиста закончилась поражением 0:1.

«Не хотелось дебютировать за «Шахтер» в матче, который проиграли, но ничего не поделаешь. С одной стороны, рад, что провел первый официальный поединок, а с другой, расстроен, что уступили. Ведь всегда приятно возвращаться домой с позитивными эмоциями».

«Думаю, команде не хватило концентрации. Присутствовала несобранность, пропустили гол и не смогли дожать соперника», - сказал Бондаренко.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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