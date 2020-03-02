Заури МАХАРАДЗЕ: «Не смотрим, с кем играем – с Олимпиком или Шахтером»

В поединке против бывшей команды 26-летний вратарь сделал несколько отменных сейвов, сохранив ворота в неприкосновенности.

«Победа получилась нелегкой, но мы сами виноваты: должны были забивать раньше и, думаю, игра сложилась бы по-другому. Но это – футбол. «Олимпик» тоже добавил во втором тайме и естественно создал нам сложности. Но я считаю, что мы заслуженно добыли победу».

«Для нас каждая игра – это финал. Не смотрим, с кем играем – с «Олимпиком» или «Шахтером». На каждую игру настраиваемся отдельно».

«Второе место? Мы уже готовимся к следующей игре. В мае посмотрим, будет греть душу второе место или нет», - сказал Махарадзе.

После победы над «Олимпиком» «Заря» вышла на второе место в чемпионате Украины.