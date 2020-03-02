Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «VAR должен быть на каждой игре для всех команд»

После напряженного матча «Днепр-1» - «Динамо», в котором киевляне проиграли 1:3, наставник Алексей Михайличенко еще раз подчеркнул, что система видео ассистента рефери VAR должна быть на всех матчах УПЛ.

В игре после VAR были удалены Виталий Буяльский и Владимир Полевой, а также назначен пенальти в ворота хозяев.

«Я - за VAR. Возможно, было и удаление, и пенальти. Я не знаю, но это (VAR) должно быть на каждой игре и для каждой команды. Еще раз хочу повторить, что в регламенте всегда записано: все участники соревнования находятся в равных условиях», - сказал Михайличенко.

VAR в УПЛ используется со второй части нынешнего сезона, но только в двух матчах каждого тура.