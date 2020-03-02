Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «VAR должен быть на каждой игре для всех команд»

После напряженного матча «Днепр-1» - «Динамо», в котором киевляне проиграли 1:3, наставник Алексей Михайличенко еще раз подчеркнул, что система видео ассистента рефери VAR должна быть на всех матчах УПЛ.
В игре после VAR были удалены Виталий Буяльский и Владимир Полевой, а также назначен пенальти в ворота хозяев.
«Я - за VAR. Возможно, было и удаление, и пенальти. Я не знаю, но это (VAR) должно быть на каждой игре и для каждой команды. Еще раз хочу повторить, что в регламенте всегда записано: все участники соревнования находятся в равных условиях», - сказал Михайличенко.
VAR в УПЛ используется со второй части нынешнего сезона, но только в двух матчах каждого тура.
Источник — ПРОФУТБОЛ
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Но разве дело в отставке Лесика-вопрос -кто его заменит?
Хотя. Стоп . Лесик не вылетит из квалификации ЛЧ, так как просто туда не попадёт
К- комбинация
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Очередная причина неудач?
попей водички
Но когда я общаюсь с кем то. Появляется Федор Двинятин. Потом я общаюсь с Федором двинятиным. Мы спорим. Потом уходим. Потом опять. Это цикличность.
Но она мне нравится
деулунн должен ЗМ получить.. опять же с твоих слов
Я сказал что Динамо будет бодаться до последнего. Шахтер уже чемпион. Я отвечаю за свои слова. Сказал я это в декабре 2019 года.
Дуелунн играет сильно. Именно его игра позволила победить Ворсклу. Золотой мяч это очень смешной стёб. Правда. Вы молодец.
Много слов много истерики. А по факту зеро.
попей водички
Много слов много истерики. А по факту зеро.
Не нормально пешком (Алан Патрик), с ворсклой возвращаться назад.
Да Шахтер чемпион. Но если игроки хотят себя продать. То это максимум Барабашово
деулунн должен ЗМ получить.. опять же с твоих слов
Критикую только как болельщик. Михайличенко мне не нравится, но на данный момент у него условие. 2 место и кубок Украины. Нет его. Думаю мы опять увидим отставку. Как бы все.
Не нормально пешком (Алан Патрик), с ворсклой возвращаться назад.
Да Шахтер чемпион. Но если игроки хотят себя продать. То это максимум Барабашово
Коммуникации другие.
Но разве дело в отставке Лесика-вопрос -кто его заменит?
Леха взял команду после треша от Хацкевича.
Он не идеал вариант. Но сейчас такова реальность.
Поживем увидим. Ещё так весело будет. Кстати всем командам весело будет.
Потому что у нас появился Вар.
А потом ничья с Александрией Лешка плохой.
Потом опять молодец. Потом опять плохой.
Я читаю комменты и ржу.
Кстати это наша ментальность.
Мы это применяем ко всем видам деятельности.
деулунн должен ЗМ получить.. опять же с твоих слов
Я сказал что Динамо будет бодаться до последнего. Шахтер уже чемпион. Я отвечаю за свои слова. Сказал я это в декабре 2019 года.
Дуелунн играет сильно. Именно его игра позволила победить Ворсклу. Золотой мяч это очень смешной стёб. Правда. Вы молодец.
Не нормально пешком (Алан Патрик), с ворсклой возвращаться назад.
Да Шахтер чемпион. Но если игроки хотят себя продать. То это максимум Барабашово
деулунн должен ЗМ получить.. опять же с твоих слов
Критикую только как болельщик. Михайличенко мне не нравится, но на данный момент у него условие. 2 место и кубок Украины. Нет его. Думаю мы опять увидим отставку. Как бы все.
Не нормально пешком (Алан Патрик), с ворсклой возвращаться назад.
Да Шахтер чемпион. Но если игроки хотят себя продать. То это максимум Барабашово
Коммуникации другие.
Леха взял команду после треша от Хацкевича.
Он не идеал вариант. Но сейчас такова реальность.
Поживем увидим. Ещё так весело будет. Кстати всем командам весело будет.
Потому что у нас появился Вар.
Леха взял команду после треша от Хацкевича.
Он не идеал вариант. Но сейчас такова реальность.
Поживем увидим. Ещё так весело будет. Кстати всем командам весело будет.
Потому что у нас появился Вар.
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