Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «VAR должен быть на каждой игре для всех команд»

Наставник «Динамо» хочет, чтобы все имели возможность использовать систему

  • 02.03.2020 10:45
  • 1353 просмотра
  • 33 комментария
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «VAR должен быть на каждой игре для всех команд»
© twitter.com/dynamokyiv

После напряженного матча «Днепр-1» - «Динамо», в котором киевляне проиграли 1:3, наставник Алексей Михайличенко еще раз подчеркнул, что система видео ассистента рефери VAR должна быть на всех матчах УПЛ.

В игре после VAR были удалены Виталий Буяльский и Владимир Полевой, а также назначен пенальти в ворота хозяев.

«Я - за VAR. Возможно, было и удаление, и пенальти. Я не знаю, но это (VAR) должно быть на каждой игре и для каждой команды. Еще раз хочу повторить, что в регламенте всегда записано: все участники соревнования находятся в равных условиях», - сказал Михайличенко.

VAR в УПЛ используется со второй части нынешнего сезона, но только в двух матчах каждого тура.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ПРОФУТБОЛ

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 02.03.2020 11:48
    +1
    Trasher311987, 02.03.2020 11:43
    Нет. Только в мае. При условии не выигрыша кубка. И занятого 3-5 места.
    не согласен-если Миха сольет дважды Шарану и в чемпе и в кубке-у них спаренные игры выходят в течении одной недели-возможна досрочная отставка.....
    Но разве дело в отставке Лесика-вопрос -кто его заменит?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.03.2020 11:48
    -1
    Trasher311987, 02.03.2020 11:43
    Нет. Только в мае. При условии не выигрыша кубка. И занятого 3-5 места.
    ахахахха не , тогда Суркис с ним продлит контракт, а выгонит после обсера в еврокубках....
    Хотя. Стоп . Лесик не вылетит из квалификации ЛЧ, так как просто туда не попадёт
    К- комбинация
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 02.03.2020 11:46
    -1
    Я не знаю, но это (VAR) должно быть на каждой игре и для каждой команды.
    ------------------------------------------------
    Очередная причина неудач?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 11:45
    -1
    George Abuladze, 02.03.2020 11:44
    Причем тут VAR Миха? Если твоя команда не играет, совсем! То дело в тебе и только в тебе. Сравни Ворсклу Сачко и Ворсклу Максимова! А ты просто бездарь, и главным только потому, что дружбан Суркиса, но это ненадолго!
    Ворскла проиграла Динамо
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 02.03.2020 11:44
    +1
    Причем тут VAR Миха? Если твоя команда не играет, совсем! То дело в тебе и только в тебе. Сравни Ворсклу Сачко и Ворсклу Максимова! А ты просто бездарь, и главным только потому, что дружбан Суркиса, но это ненадолго!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 11:43
    -1
    jekаfunny, 02.03.2020 11:33
    Лёша, давай после Колоса в отставочку
    Нет. Только в мае. При условии не выигрыша кубка. И занятого 3-5 места.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 11:42
    -1
    AK_228, 02.03.2020 11:39
    ляпаешь ты... и истерику включил тоже ты... разговор окончен..
    попей водички
    Абсолютно спокоен. Человек у меня спросил Алан Валкер ник. Мы с ним пообщались.
    Но когда я общаюсь с кем то. Появляется Федор Двинятин. Потом я общаюсь с Федором двинятиным. Мы спорим. Потом уходим. Потом опять. Это цикличность.
    Но она мне нравится
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 02.03.2020 11:41
    0
    В кожній команді має бути нормальний тренер, особливо коли команда ставить собі високі цілі..
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 11:40
    0
    AK_228, 02.03.2020 11:37
    оптимист , оптимист, даже немного сказочник... помню твои посты во время динамовских сборов.. от твоего энтузиазма и эйфории от динамовской игры и результатов засомневался в итоговой победе Шахтера в УПЛ
    деулунн должен ЗМ получить.. опять же с твоих слов
    Ещё раз для слабопамятных.
    Я сказал что Динамо будет бодаться до последнего. Шахтер уже чемпион. Я отвечаю за свои слова. Сказал я это в декабре 2019 года.
    Дуелунн играет сильно. Именно его игра позволила победить Ворсклу. Золотой мяч это очень смешной стёб. Правда. Вы молодец.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.03.2020 11:39
    -1
    Trasher311987, 02.03.2020 11:38
    Ещё раз если ляпать, то хоть правильно. Иногда лучше промолчать. Потому что выглядишь гораздо хуже Федора Двинятина. Напоминаешь Андрея Козлова.))))))
    Много слов много истерики. А по факту зеро.
    ляпаешь ты... и истерику включил тоже ты... разговор окончен..
    попей водички
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 02.03.2020 11:38
    -1
    непонятна задача Михайличенко-при таком настрое вполне могут заверщить сезон без кубка и на 5 месте- спаренные игры с полиграфом все покажут
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 11:38
    -1
    AK_228, 02.03.2020 11:35
    ааааа, зайти в штрафную только Месси и русин может... точно
    Ещё раз если ляпать, то хоть правильно. Иногда лучше промолчать. Потому что выглядишь гораздо хуже Федора Двинятина. Напоминаешь Андрея Козлова.))))))
    Много слов много истерики. А по факту зеро.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.03.2020 11:37
    0
    Trasher311987, 02.03.2020 11:31
    Я реалист. Проиграли Днепру в игре. Атаковали в 10-ом. Потом когда пропустили сил просто не хватило. Это нормально.
    Не нормально пешком (Алан Патрик), с ворсклой возвращаться назад.
    Да Шахтер чемпион. Но если игроки хотят себя продать. То это максимум Барабашово
    оптимист , оптимист, даже немного сказочник... помню твои посты во время динамовских сборов.. от твоего энтузиазма и эйфории от динамовской игры и результатов засомневался в итоговой победе Шахтера в УПЛ
    деулунн должен ЗМ получить.. опять же с твоих слов
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 11:36
    0
    Alan Wake, 02.03.2020 11:33
    Делишься негативным жизненным опытом?
    Нет. Я просто если в чем то не разбираюсь, то не влажу.
    Критикую только как болельщик. Михайличенко мне не нравится, но на данный момент у него условие. 2 место и кубок Украины. Нет его. Думаю мы опять увидим отставку. Как бы все.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.03.2020 11:35
    -1
    Trasher311987, 02.03.2020 11:31
    Очки у Двинятина в минус. Пенальти Русин не играючи заработал?
    ааааа, зайти в штрафную только Месси и русин может... точно
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.03.2020 11:33
    +1
    Лёша, давай после Колоса в отставочку
    Ссылка
    Alan Wake
      Alan Wake, 02.03.2020 11:33
    0
    Trasher311987, 02.03.2020 11:29
    Эххх ляпать все мы гаразды, как касается дела, платок слезы, забери меня мама.
    Делишься негативным жизненным опытом?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 11:31
    0
    AK_228, 02.03.2020 11:31
    тю блин, ну вернули русина, который не играет... коммуникации
    Очки у Двинятина в минус. Пенальти Русин не играючи заработал?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 11:31
    0
    AK_228, 02.03.2020 11:19
    это хорошо, что ты такой оптимист... единственный наверно из динамовских))
    Я реалист. Проиграли Днепру в игре. Атаковали в 10-ом. Потом когда пропустили сил просто не хватило. Это нормально.
    Не нормально пешком (Алан Патрик), с ворсклой возвращаться назад.
    Да Шахтер чемпион. Но если игроки хотят себя продать. То это максимум Барабашово
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.03.2020 11:31
    -1
    Trasher311987, 02.03.2020 11:28
    Треш отличается в том, что игроки наши украинцы убегали от тренера.
    Коммуникации другие.
    тю блин, ну вернули русина, который не играет... коммуникации
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 02.03.2020 10:54
    +3
    Тренер должен быть на каждой команде но в Динамо Киев его нет.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 02.03.2020 11:48
    +1
    Trasher311987, 02.03.2020 11:43
    Нет. Только в мае. При условии не выигрыша кубка. И занятого 3-5 места.
    не согласен-если Миха сольет дважды Шарану и в чемпе и в кубке-у них спаренные игры выходят в течении одной недели-возможна досрочная отставка.....
    Но разве дело в отставке Лесика-вопрос -кто его заменит?
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 02.03.2020 11:44
    +1
    Причем тут VAR Миха? Если твоя команда не играет, совсем! То дело в тебе и только в тебе. Сравни Ворсклу Сачко и Ворсклу Максимова! А ты просто бездарь, и главным только потому, что дружбан Суркиса, но это ненадолго!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.03.2020 11:33
    +1
    Лёша, давай после Колоса в отставочку
    Ссылка
    Alan Wake
    online
      Alan Wake, 02.03.2020 11:19
    +1
    Trasher311987, 02.03.2020 11:17
    Легко языком молоть по клавиатуре.
    Леха взял команду после треша от Хацкевича.
    Он не идеал вариант. Но сейчас такова реальность.
    Поживем увидим. Ещё так весело будет. Кстати всем командам весело будет.
    Потому что у нас появился Вар.
    Я готов поменяться с Михайличенко при условии сохранения зарплаты. Вопрос только в том, перейдет ли он на мою работу с моей зарплатой? Результаты гарантирую такие же.
    Ссылка
    Alan Wake
    online
      Alan Wake, 02.03.2020 11:13
    +1
    Trasher311987, 02.03.2020 11:10
    А когда выиграет у Колоса Лешка молодец?
    А потом ничья с Александрией Лешка плохой.
    Потом опять молодец. Потом опять плохой.
    Я читаю комменты и ржу.
    Кстати это наша ментальность.
    Мы это применяем ко всем видам деятельности.
    Нет, он плохой с первого дня назначения. Суркис его не для болельщиков, для себя назначил, потому что Василичу что-то задолжал.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 02.03.2020 11:41
    0
    В кожній команді має бути нормальний тренер, особливо коли команда ставить собі високі цілі..
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 11:40
    0
    AK_228, 02.03.2020 11:37
    оптимист , оптимист, даже немного сказочник... помню твои посты во время динамовских сборов.. от твоего энтузиазма и эйфории от динамовской игры и результатов засомневался в итоговой победе Шахтера в УПЛ
    деулунн должен ЗМ получить.. опять же с твоих слов
    Ещё раз для слабопамятных.
    Я сказал что Динамо будет бодаться до последнего. Шахтер уже чемпион. Я отвечаю за свои слова. Сказал я это в декабре 2019 года.
    Дуелунн играет сильно. Именно его игра позволила победить Ворсклу. Золотой мяч это очень смешной стёб. Правда. Вы молодец.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.03.2020 11:37
    0
    Trasher311987, 02.03.2020 11:31
    Я реалист. Проиграли Днепру в игре. Атаковали в 10-ом. Потом когда пропустили сил просто не хватило. Это нормально.
    Не нормально пешком (Алан Патрик), с ворсклой возвращаться назад.
    Да Шахтер чемпион. Но если игроки хотят себя продать. То это максимум Барабашово
    оптимист , оптимист, даже немного сказочник... помню твои посты во время динамовских сборов.. от твоего энтузиазма и эйфории от динамовской игры и результатов засомневался в итоговой победе Шахтера в УПЛ
    деулунн должен ЗМ получить.. опять же с твоих слов
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 11:36
    0
    Alan Wake, 02.03.2020 11:33
    Делишься негативным жизненным опытом?
    Нет. Я просто если в чем то не разбираюсь, то не влажу.
    Критикую только как болельщик. Михайличенко мне не нравится, но на данный момент у него условие. 2 место и кубок Украины. Нет его. Думаю мы опять увидим отставку. Как бы все.
    Ссылка
    Alan Wake
    online
      Alan Wake, 02.03.2020 11:33
    0
    Trasher311987, 02.03.2020 11:29
    Эххх ляпать все мы гаразды, как касается дела, платок слезы, забери меня мама.
    Делишься негативным жизненным опытом?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 11:31
    0
    AK_228, 02.03.2020 11:31
    тю блин, ну вернули русина, который не играет... коммуникации
    Очки у Двинятина в минус. Пенальти Русин не играючи заработал?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 11:31
    0
    AK_228, 02.03.2020 11:19
    это хорошо, что ты такой оптимист... единственный наверно из динамовских))
    Я реалист. Проиграли Днепру в игре. Атаковали в 10-ом. Потом когда пропустили сил просто не хватило. Это нормально.
    Не нормально пешком (Алан Патрик), с ворсклой возвращаться назад.
    Да Шахтер чемпион. Но если игроки хотят себя продать. То это максимум Барабашово
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 11:28
    0
    AK_228, 02.03.2020 11:20
    а чем треш хацкевича отличается от михайличенко треша?!
    Треш отличается в том, что игроки наши украинцы убегали от тренера.
    Коммуникации другие.
    Ссылка
    Alan Wake
    online
      Alan Wake, 02.03.2020 11:26
    0
    AK_228, 02.03.2020 11:20
    а чем треш хацкевича отличается от михайличенко треша?!
    Как будто в треше хацкевича, михайличенко хоть и в виде спортдира не участвовал.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.03.2020 11:20
    0
    Trasher311987, 02.03.2020 11:17
    Легко языком молоть по клавиатуре.
    Леха взял команду после треша от Хацкевича.
    Он не идеал вариант. Но сейчас такова реальность.
    Поживем увидим. Ещё так весело будет. Кстати всем командам весело будет.
    Потому что у нас появился Вар.
    а чем треш хацкевича отличается от михайличенко треша?!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.03.2020 11:19
    0
    Trasher311987, 02.03.2020 11:17
    Легко языком молоть по клавиатуре.
    Леха взял команду после треша от Хацкевича.
    Он не идеал вариант. Но сейчас такова реальность.
    Поживем увидим. Ещё так весело будет. Кстати всем командам весело будет.
    Потому что у нас появился Вар.
    это хорошо, что ты такой оптимист... единственный наверно из динамовских))
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 02.03.2020 10:54
    0
    Trasher311987, 02.03.2020 10:48
    Леха нет. Не будет все в равных условиях. Нужно привыкнуть и играть. Время сейчас такое.
    А он не может...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 10:48
    0
    Леха нет. Не будет все в равных условиях. Нужно привыкнуть и играть. Время сейчас такое.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности