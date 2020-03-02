Иван ГЕЦКО: «Ворскла не ставила автобус и могла еще забивать Шахтеру»

Бывший нападающий «Черноморца» и сборной Украины Иван Гецко прокомментировал победу «Ворсклы» над «Шахтером» (1:0) в матче 20-го тура УПЛ.

«Безусловно, в Полтаве состоялась одна из сенсаций тура. Примечательно, что «Ворскла» не просто обыграла «Шахтер», случайно забив гол. Нет, наоборот, мяч полтавчан оказался результатом прессинга, давления группы атаки «Ворсклы» на оборону «горняков». Даже после этого полтавчане не ставили автобус, а продолжали атаковать и могли забивать еще. «Ворскла» приятно удивила, видно, что Юрий Максимов проделал большую работу. Так что наш чемпионат радует сюрпризами. Уверен, весной будет еще много сенсаций. И «Ворскла» вполне может преподнести еще пару сюрпризов.

Что касается «горняков», то они удивили, слабо сыграв в организации игры, контроле мяча.«Ворскла» больше держала мяч. Также, на мой взгляд, по итогам ротации, которую провел Луиш Каштру, можно сделать вывод, что некоторые игроки не соответствуют уровню этой команды», - сказал Гецко.