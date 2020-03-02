ЯРОСЛАВСКИЙ: «Конечно, я готов купить Металлист. Но это невозможно»

Бывший владелец и президент «Металлиста» Александр Ярославский заявил, что в данный момент он не может купить клуб.

«Конечно, я готов, но должна пройти законная процедура. Купить его невозможно. В любом случае, надо с кем-то говорить, а говорить не с кем. Есть процедура банкротства. Сколько бы я не повторял это слово, но по-другому ситуацию не решить.

В этой процедуре должны поучаствовать все, кому должны деньги. Надо с ними как-то договариваться. Ну, не как-то, а так, чтобы все остались довольны. В первую очередь – футболисты. У них контракт ФИФА – незыблемое, аксиома. Никто мимо этого не пройдет. Любая незаконная конфискация потянет за собой обращение в спортивные суды. Никто не простит долги футболистам, и не позволит, чтобы их швырнули, скажем, через колено. Есть футболисты, у которых по 40 млн. долларов долги по зарплатам. Любое обращение в суд все вернет на круги своя», - сказал Ярославский.

Ранее Ярославский рассказал, как решить проблему «Металлиста».